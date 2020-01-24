琨崙買家撻大訂 料損手449萬

事實上，踏入2月份，新盤市場連環錄得撻大訂，內房中冶（1618）旗下青山公路青龍頭逸璟．龍灣，屋苑1座7樓實用318方呎F室，原於去年4月以487.3萬元售出，買家亦已簽正式買賣合約，取消交易料遭沒收10%訂金涉約49萬元，即本月兩宗撻大訂共涉殺訂總額近500萬元。

本月撻大訂盤均處青山公路

雖然疫症爆發，但仍有新盤如常推售，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND公布最新銷售安排，本周六(2月8日)次輪發售15個單位，包括10伙1房戶及5伙開放式，定價由684.6萬至1041.2萬元，維持最高7%直減折扣，折實價636.67萬至968.31萬元、折實呎價28,725至32,888元。

RICHMOND周六次輪賣15伙

另會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU則推出一伙於本周六下午2時至5時招標3小時，單位為1A座62樓A室，實用1087方呎，採4房雙套間隔。