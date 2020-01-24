映灣園3房718萬沽 一年新低

美聯助理區域經理方吉和指，上述映灣園7座中層G室，實用736方呎，屬3房連套房間隔，原業主去年4月叫價950萬元放售，上月原業主減價至800萬元，近一周業主見疫情漸嚴重主動減價，最後新買家於無樓睇情況下以718萬元成交，即累減232萬元或24%，成交價低市價逾一成，折合實呎9755元，成交價和呎價同為屋苑同類單位一年新低位。

原業主放盤9個月 累減24%

方續稱，原業主2010 年4月以343.8萬元購入，持貨10年帳面賺逾374萬元或1.1倍。

另美聯區域聯席董事梁浩文表示，屯門康麗花園1座低層B室，實用363方呎，屬2房間隔，新近以448.8萬元成交，實呎12,364元，成交價低市價約5%；原業主為投資者，於2016年以303萬元購入單位，持貨至今逾3年，帳面獲利145.8萬元或48%。

維景兩房售733萬 低市價6%

市區方面，中原區域營業董事林龍南指，天后維景花園A座中層7室，實用449方呎2房間隔，原業主於1年前叫價930萬元放盤，期後多次調整售價，累減197萬元或兩成後，新近以733萬元成交，實呎16,325元，成交價低市價約6%；原業主2014年初以250萬元購入單位，帳面賺483萬元或近2倍。

至於租務市場，將軍澳廣場新錄得本月首宗租務成交。美聯區域營業董事方思賢表示，屋苑1座中層B室，實用758方呎，屬3房1套間隔，業主最初以3萬元放租，累減3200元或11%後，新近以2.68萬元獲租客承租，實呎租金35元，較市價略低4%；以業主2003年9月285萬元購入價計，現享租金回報率高見11厘。