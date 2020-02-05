去年私樓落成1.36萬伙 4年新低

去年末季施工按季跌六成

運房局公布，去年第4季私樓落成量錄得3500伙，按季下跌900伙或逾20%。與此同時，私樓施工量按季同樣大跌，去年第4季數字為4000伙，按季跌6500伙或62%，但總計全年施工量錄1.85萬伙，卻較2018年1.84萬伙微升0.5%。另截至去年12月底，未來3至4年一手私人住宅單位數量繼續維持在9.3萬伙，按季持平，並已連續7季不變。

3至4年潛在供應維持9.3萬伙

政府數據顯示，上述9.3萬伙潛在新供應中，包括1萬伙已落成但未售出單位(按季不變)、6.1萬伙建築中但減去已預售單位(按季增1000伙或17%)，及2.2萬伙在熟地上可隨時動工項目的單位(按季減1000伙或4%)。

運房局發言人稱，該9.3萬個單位中，估計有7.48萬伙為實用面積小於753方呎的中小型單位，即佔整體供應量80%，比率較上一季稍增1%，預計未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約3900個單位，局方相信未來3至4年的私樓預計新供應將維持在較高水平。

萊坊執行董事林浩文認為，私樓施工量及落成量下跌，反映樓市自去年下半年起，受社會運動、中美貿易戰及一手空置稅等因素影響，發展商推出新盤及落成進度均減慢。

林續稱，賣地雖由政府主導，但賣樓由發展商主導，有見目前新盤貨尾及未來新盤仍多，而受經濟轉差及疫情影響，料單位銷售速度會較慢，發展商建樓亦會放慢，預期武漢肺炎疫情，對今年上半年新供應有影響，發展商持觀望態度，今年全年落成量或會進一步下滑，加上原先作私人發展的土地轉作公營房屋發展，料長線供應不足。

中小型單位新供應佔八成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，2019年私人新盤累積現樓貨尾升至1萬個，重返08年金融海嘯水平，如非落成量急降，現樓貨尾數字將可升穿一萬個。