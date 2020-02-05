康城12期收9份標書 同區第三多 因應疫情惡化 業界調低估值一成

明報記者 甘潔瑩

對於日出康城12期總共收到9份標書，港鐵物業總監鄧智輝表示，以目前社會狀况而言，收到的標書數目算理想。

鄧智輝認為，港鐵上蓋項目具吸引力，將視乎項目招標結果，而決定其他項目的推出部署。

至於9個入標財團，大部分為本港發展商，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐（0020）、華懋，另帝國集團亦伙拍新世界（0017）入標；而去年4月投得日出康城11期項目的信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局（0978），再度合組財團入標競投，以圖再下一城；此外，中資中海外（0688）亦有入標。

入標發展商以本港大孖沙為主

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，出價已經考慮到如武漢肺炎疫情等因素，集團於該區有多個發展項目，看好該區發展前景。

帝國集團項目發展經理黃旨雋表示，武漢肺炎疫情對出價有影響，但預計疫情不會持續太久，相信今年第三季可處理好；此外，項目位於鐵路沿線，因而對項目有信心，市場亦有實際需求。

另外，中原測量師行張競達指出，以近日市況而言，日出康城收標的反應已是符合預期，始終鐵路項目有其吸引力，加上近年日出康城的社區發展愈趨成熟，惟新型肺炎疫情於全球急速擴散，社會氣氛沉重或會影響發展商出價轉趨審慎，故調低項目估值，連同補地價在內，由每呎樓面地價5000元，下降一成至4500元，即地皮最新估值為43.25億元。

最低估值43億 每呎樓面地價4500元

資料顯示，日出康城12期坐落於未來「THE LOHAS康城」商場上蓋，住宅項目最高可建樓面約96.11萬方呎，提供1217至2000個住宅單位，以可建單位上限計，為5年來區內涉單位數目最多的發展期數，但各單位平均面積則僅約480方呎，卻是日出康城各期中最細。

單位平均480呎 康城各期最細

據業界估計，連同補地價金額等，項目估值43.25億至62億元，每方呎約4500至6500元。