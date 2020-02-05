湯文亮：罷工似煮雲吞 應三上三落

我的家人不知道，我在小時候經常去澳門六記食雲吞麵，每一次六嬸都親自淥新鮮雲吞給我，她首先開大爐火，將新鮮雲吞放下去，當雲吞浮上面，她會加一殼水，雲吞馬上往下沉，當雲吞再次浮上來，六嬸會再加一殼水，再浮上來的時候，六嬸就會將雲吞放在新煮的麵上，我問點解唔一直將雲吞淥到熟，六嬸話這樣會甩皮甩骨，一定要三上三落，仲叫我唔好同人講，我相信現在很多人都食過六記雲吞麵，但很少食得到新煮的雲吞，我講大家都唔會信，從食雲吞麵當中，我了解到罷工的步驟，如果步驟正確，就算不能得償所願，但仍然可以全身而退。

大家可以睇台灣長榮航空罷工，當航空服務員開始罷工，長榮搵一個中級管理人員商討，服務員話公司有誠意，暫停罷工，雙方後來傾唔掂，服務員又話罷工，長榮於是派高層管理人員再傾，又暫停罷工，再傾唔掂，又罷工，最後，長榮派總裁出馬，應承服務員一些條件，並且表示，如果再傾唔掂，一定會秋後算帳，結果當然是復工。

狹路相逢勇者勝

香港醫護人員罷工的做法有些不同，他們要求一步到位，林鄭唔出來唔傾，唔應承他們的要求立刻罷工，即使政府局部封關都唔得，第一日第一階段，第二日立刻升級，不符合三上三落的談判技巧，搞到現在冇得返轉頭。本來，醫護勇往直前，其他人不能夠說些什麼，但可惜他們要求不可以秋後算帳，即是話畀政府知他們擔心秋後算帳，醫護不明白，狹路相逢勇者勝，我認為罷工醫護勝算不高。有人話我又亂作文章，六記六嬸點會煮新鮮雲吞麵給我食，有什麼出奇，六嬸交租畀我阿媽。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]