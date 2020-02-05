周顯：生命最寶貴 全球搶口罩

我認識有最多口罩的人，是萬成環球控股（8309）的老闆，都算是我的親戚。他倉存的口罩多不勝數，卻一塊也無法給我，皆因他有3000幾名員工，人人日日都要用，自己都不夠分，自然不可能送給別人了。

此外，我的出版人也有不少，所以網購我一本書，隨書附送三塊。我想，我自己都沒有呢！如果以後我的貨源斷絕，走投無路時，就叫他不要再送了，書賣少點沒關係，作者的生命才最寶貴。

武漢縱產口罩 沒人敢用

日前在網上看到一張照片，台灣捷運有個女人把口罩戴在上半臉，遮着眼睛，旁白笑她﹕「這個人看來比病毒更可怕！」我卻認為，這女人才真有智慧呢！如有飛沬傳播，進眼睛而感染的機會率，比進口鼻更高，前提當然是你並非經常張大嘴巴。我有朋友，就是因為病毒進了眼睛，因感染而挖眼呢！

現時全世界最大的口罩生產商，是中國，佔了總生產量的一半，其中最大的工廠，就在武漢，但已暫時停產了，沒講原因，我估計是縱使生產了，也沒有人敢用吧！因此，如果疫情在世界的其他地方爆發，例如台灣，必然沒有足夠的口罩可用，現時台灣已有這個擔心了。

[周顯 投資二三事]