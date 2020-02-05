劉思明：Tesla概念火熱 贛鋒投機味濃

恒指昨高開134點向上，早段最多升373點、高見26,730點回試低位，之後再挑戰高位，但未能突破，收報26,675點，升319點或1.21%；國指升1.63%。大市成交1359億元，高於60天平均五成半，交投保持暢旺。恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.49%、2.55%，中小型股更強。

交投暢旺 中小股更強

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率89比11，升逾3%佔上升股份超過三成；陽燭對陰燭為76比24，大市普遍跟得升市，買盤動力強且積極。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過九成上升，燃氣供應、公用事業微跌，跌幅小於0.3%。整體有四成的升幅超過2%，跑贏恒指國指；軟件服務大漲逾半成，其次教育、內房及物管、科技器材、工業升約3%以上。

雖然恒指反彈不多，低位回升2%，仍處於10天線、20天線及50天線之下，但個股強勢得多，如周一提到的騰訊（0700）重上三條均線。上周提到的金山軟件（3888）升逾一成，逼近52周新高；較早前提到具科網及教育兩大概念的網龍（0777）更大漲逾一成半，創9個月新高。不過，網龍走勢波動，近兩周曾急回至低位，不宜持有，因此金山軟件更為可取。

Tesla屢創新高 引爆相關概念股

另平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）回調守住20天線，向好趨勢未變。科技股依然以強勢的中芯（0981）、小米（1810）領漲，並收復20天線。至於昨天表現強勁的教育股，除了新東方在線（1797）創新高，希望教育（1765）升抵20天線，恢復能力最強。

昨天市場另一焦點是Tesla概念，Tesla股價屢創新高，引爆相關概念股炒作，贛鋒鋰業（1772）曾升一成半，比亞迪（1211）升近8%，高位雖有回吐，收報仍升逾半成。贛鋒的業務涵蓋鋰行業上下游，包括鋰資源提取、鋰化合物深加工、鋰電池生產及回收等，可以受惠新能源汽車發展，帶動鋰化合物需求。不過，鋰化合物價格經過去年大跌後依然低迷，贛鋒的業績受到銷售、行政成本上漲、商品價格受壓等影響，加上手持礦場金融資產重估，基本面疲弱，投機味較濃。

股價方面，贛鋒極為強勢，昨早曾創出上市新高24.3元回順，收報22.95元；短線回吐料於22元附近有支持，入市倘低收21元宜先止蝕。

[劉思明 數據尋寶]