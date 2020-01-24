張兆聰：中央放水 吼A股ETF

繼周一的12000億元逆回購後，人行昨日再進行5000億元逆回購操作。雖然周一的淨投放其實僅200億元，但以往節前投放節後收回，現在節後不收回已是一個刺激。再說，流動性當然重要，但中央表明立場會不惜一切代價維穩股市，效果有如歐洲央行前行長德拉吉的名言Whatever it takes。而昨日英國《金融時報》則指A股似乎有國家隊護盤。

美新藥運抵中國 市場有憧憬

美國仍在試驗階段的新藥瑞德西韋，日前首次應用在新型冠狀病毒肺炎有效，並於昨日傍晚到達中國。消息在期指尾市出現，升幅即時進一步擴大近200點。市場憧憬美國新藥能拯救中國民眾生命，結束疫情，即使溫州、杭州都相繼封城，反映疫情正大規模擴散，中央已束手無策只能放任患者死亡，但大家都先行入市掃貨，市場更開始有「武漢底」之說（這一點最令人憂慮）。

若瑞德西韋確實有效，疫情就此結束當然是中國以至人類之福。昨日急升反映大家預期相當高，但畢竟新藥效果變數很多，首例成功不代表就是特效藥，仍存在風險。當然，中央將受感染的民眾隔離，先不理會能否治癒、最終有多少人死亡，但總有一天能壓制到疫情，這也是大家敢於入市的原因，尤其是當前市場流動性氾濫之時。若沒有重大利淡再現，即使新藥效果遜預期，大市向下突破的機會也有限。

科技股表現最強，除了幾大巨頭外，金山軟件（3888）抽升11.4％，金蝶（0268）也有4.5％進帳，閱文（0772）、阿里健康（0241）都升約7％，新東方在線（1797）更升13.6％。投資者的邏輯很簡單，以中國當前的經濟結構和負債率，中央開閘放水的可能不高，就是做也不會有很強效果，基建、有色等周期股份以至金融股都不會有持續升浪，只有新經濟股才受青睞。流動性氾濫配合這個信念，科技股都像2017年般有買貴無買錯。只是連續兩日急彈後與高位差距不大，例如騰訊（0700）在疫情前處於400元關口，現在已393元，宜分段入市拉低成本。

中央提供充足流動性 後市回暖可期

A股可能有更多水位。A股在農曆年假前後已累計瀉逾10％，無論是A50、滬深300還是其他主要指數無一倖免。

回顧A股歷史，以往出現5％至8％的單日大跌市，多是逆日反彈，但之後一星期及一個月表現欠佳，升跌概率各約50％，平均跌幅為0.4％及3.67％。但要留意，上述數據多出現在09、10年及2015年，當時的貨幣政策大起大落，股市大瀉多因擔心中央收水，故反彈過後就無以為繼。但當前中央定必會提供充足流動性，而搞活資本市場去解決負債過高、經濟結構問題，又是中央的重中之重。恐慌性拋售過後急彈，短線料會較反覆，但中央已開出認沽期權，後市反覆回暖可期。

[張兆聰 還看今朝]