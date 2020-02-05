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經濟
2020年2月5日星期三
技術取勝
投資策略
國泰將削九成內地航班 整體運力減三成 分析員料或再裁員
疫情礙內地客繳費 保險公司設寬限期
美國航空暫停港美航班
回應防疫不足 渣打：已供口罩加強消毒
澳門關賭場半月 濠賭股急挫
新春零售料跌半 業界：超級寒冬 邱安儀：較SARS更嚴峻 憂爆結業裁員潮
12月整體零售大跌近兩成
市况急轉 1月MPF人均蝕3877元
騰訊升3% 今年以來大幅跑贏恒指
巴曙松：疫情對經濟影響僅暫時
康方再謀上市 申豁免披露上季績
港交所允發未審核業績 未劃一延期 業界轟無幫助
銀保監：禁借疫情炒作保險產品
置富：籌備+WOO二期增值計劃
Tesla大升20％ 市值漲1794億 伙松下超級電池廠首錄盈餘
Alphabet收入遜預期 股價早段跌3％
與TCL終止合作 黑莓或正式停產
張兆聰：中央放水 吼A股ETF
植耀輝：餐飲股追貨未是時候
技術取勝：濰柴動力跌至13元喘定
石sir重出江湖教防炎
劉思明：Tesla概念火熱 贛鋒投機味濃
周顯：生命最寶貴 全球搶口罩
湯文亮：罷工似煮雲吞 應三上三落
康城12期收9份標書 同區第三多 因應疫情惡化 業界調低估值一成
港鐵規定入標代表記者戴口罩
話你知：康城今年3新盤搶灘涉2825伙
去年私樓落成1.36萬伙 4年新低
映灣園3房718萬沽 一年新低
琨崙買家撻大訂 料損手449萬
葵涌工廈全層9579萬沽 9年升值1.7倍
受惠國策及美大選 富達看好亞洲投資級別債劵
技術取勝：濰柴動力跌至13元喘定
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【明報專訊】東方教育上升動力偏弱（圖）
銀河娛樂尋底危機未解（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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