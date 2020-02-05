植耀輝：餐飲股追貨未是時候

濠賭股不妨再等一回

另外，雖然過去兩日港股見反彈，但疫情所帶來之衝擊仍難料，所以投資者現階段只宜候低吸納，不建議高追。話雖如此，有一個板塊近期表現卻一枝獨秀，就是醫藥板塊。其實亦不難理解，皆因每次出現大規模疫情，大家最關心的是疫情能否受控，以及是否有可行治療之法。根據過去經驗，一旦藥企能成功研發新藥，對股價確有點石成金之效；問題在於究竟現時是否有藥物可以成功醫治療新型冠狀病毒？

在憧憬「有藥醫」的情况下，個別疑以疫情相關股如中國醫療（8225）、歌禮製藥（1672）、福森藥業（1652）及李氏大藥廠（0950）被大幅炒高，但此類股份股價之波動十分驚人，何况所涉及藥種是否有效仍值得商榷。或者筆者用好友Jasper的一句話作總結。「如果真的有得『醫』，那A股復市首日就不會跌7%，而是升7%」。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]