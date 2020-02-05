植耀輝：餐飲股追貨未是時候

【明報專訊】海底撈（6862）最新通告表示，考慮到近期疫情發展，為持續配合疫情防控工作，中國大陸地區（港澳台地區除外）門店停業的時間將會延長，說穿了就是「無限期休業」。對餐飲業而言，少一日經營，收入亦會減少，所以不難想像對今年業績會帶來多大衝擊；不過，過去兩日見其股價並未受影響，累升更達5.5%！股價升跌有時實在難以理性分析，只是以其估值加上當前狀况，不追貨就是了。濠賭股的情况亦好不了多少。筆者較早前在本欄已質疑大行對濠賭股的看法過於樂觀，最新公布之1月份賭收數據進一步印證筆者觀點。不少大行現時已將2月份賭收數據大幅下調，個別估算將按年倒退達50%！另外執筆之時澳門特首賀一誠宣布，暫停賭場營運半個月，相信大行很快亦會「出手」下調目標價！所以要買濠賭股如銀娛（0027）之讀者，不妨再等一會吧！
濠賭股不妨再等一回
另外，雖然過去兩日港股見反彈，但疫情所帶來之衝擊仍難料，所以投資者現階段只宜候低吸納，不建議高追。話雖如此，有一個板塊近期表現卻一枝獨秀，就是醫藥板塊。其實亦不難理解，皆因每次出現大規模疫情，大家最關心的是疫情能否受控，以及是否有可行治療之法。根據過去經驗，一旦藥企能成功研發新藥，對股價確有點石成金之效；問題在於究竟現時是否有藥物可以成功醫治療新型冠狀病毒？
在憧憬「有藥醫」的情况下，個別疑以疫情相關股如中國醫療（8225）、歌禮製藥（1672）、福森藥業（1652）及李氏大藥廠（0950）被大幅炒高，但此類股份股價之波動十分驚人，何况所涉及藥種是否有效仍值得商榷。或者筆者用好友Jasper的一句話作總結。「如果真的有得『醫』，那A股復市首日就不會跌7%，而是升7%」。