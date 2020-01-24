與TCL終止合作 黑莓或正式停產

面世21年 曾稱霸智能手機市場

BlackBerry Ltd.原名為RIM，1984年在加拿大創立，其在1999年推出的黑莓品牌手機及作業系統，以實體鍵盤及網絡安全性稱著，在2009年在美國的市佔率仍超過五成，曾稱霸智能手機市場。

不過在蘋果iPhone於2007年面世後，加上其他安卓的觸屏手機不斷推出，黑莓的市場份額不斷被蠶食。2016年起，黑莓乾脆把手機品牌授權給TCL，並棄用了黑莓的作業系統，改用安卓，推出了KeyOne、Key2及Key 2LE等黑莓設備，但懷舊的實體鍵盤設計未有吸引更多消費者，自2018年10月以後再沒有新黑莓機面世。

市場調查機構Strategy Analytics的數據顯示，TCL的智能手機全球市佔率（包括黑莓和Alcatel品牌）只有1%。TCL目前專注於發展自家品牌的手機，而黑莓公司目前僅專注於軟件及網絡安全服務。

（綜合報道）

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