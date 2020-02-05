Alphabet收入遜預期 股價早段跌3％

YouTube去年收入逾1170億

YouTube在2019年的年收入超過150億美元（1170億港元），為外界預期的低端，反映有20億用戶的YouTube，一年從每名用戶獲得的收入不足8美元。上季業績是皮查伊（Sundar Pichai）去年12月晉升為Alphabet行政總裁後的首份財報，他認為YouTube從用戶獲得的收入有「非常大的上升空間」。雲端業務方面，第四季收入按年增長53%至26.14億美元。在2019財年全年，雲端業務帶來89.18億美元收入，較2018年的58.38億美元大幅增長，預料今年雲端收入可望達到100億美元。不過相比下，Alphabet的搜索業務收入單在上季已有272億美元。

雲端業務第四季收入增53%

《華爾街日報》指出，Alphabet多年來致力為搜尋引擎、地圖平台等開闢更多廣告業務。這做法仍在繼續，但未來增長將愈來愈依賴新的領域，例如數碼視頻YouTube、雲端業務等。Alphabet對相關業務的披露，反映管理層的策略轉變。Alphabet未披露YouTube和雲端業務是盈是虧。財務總監Ruth Porat稱，新的數據旨在讓投資者更了解Alphabet的業務和機遇。Alphabet將面臨一系列嚴峻挑戰，例如亞馬遜等對手正搶奪其網上廣告業務，美國聯邦監管機構正調查其被指反競爭的行為。

（綜合報道）

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