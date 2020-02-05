Tesla大升20％ 市值漲1794億 伙松下超級電池廠首錄盈餘

金融分析機構S3 Analytics，特斯拉的空軍單在周一已虧損25億美元，今年迄今虧損達83億美元。特斯拉昨早段股價高見940美元創新高，市值逾1600億美元。

道指早段升逾400點

美股早段連續第二日反彈，道指早段升逾400點，納指及標普500指數升逾1%。部分早前受內地疫情影響而下滑的股票有出現反彈。蘋果、晶片股Nvidia及美光早段股價升超過2％。期金跌逾1%。市場寄望油組及其盟友進一步減產，國際油價昨晚反彈約1%。

特斯拉過去5個交易日創下2013年5月以來，最佳的5日走勢。2013年5月，特斯拉首次公布季度盈利，刺激股價上漲。特斯拉股價近日急升，部分由於其上周公布的第四季出貨量創紀錄，並表示計劃今年在全球交付更多電動車。分析師也為特斯拉的股價推波助瀾。研究機構Argus Research周一將特斯拉的目標股價由556美元上調至808美元（升幅達45％），並將特斯拉每股盈利由5.96美元上調至8.01美元，預計其每股盈利在2021年前將會倍增。該機構的分析認為，儘管特斯拉過去有生產延誤、零件短缺、成本超支等困難，但預計特斯拉將受益於其在電動車行業的領導地位，在2020年及以後改善業績。

Argus Research大升目標價45％

特斯拉另一主要投資者巴倫（Ron Baron）估計，特斯拉有潛力在10年內實現至少1萬億美元的收入，並在該水平繼續增長。特斯拉上周公布，2019年收入為246億美元。巴倫旗下的投資公司Baron Capital現持有近163萬股特斯拉股票。他估計最近的升勢只是開始，特斯拉可能成為全球最大的公司之一。他透露自己以每股219美元的平均價購入特斯拉股票，未打算出售特斯拉任何股票。

馬斯克身家大漲 全球排22

此輪升浪令特斯拉的空軍叫苦連天。金融分析公司S3 Partners的數據顯示，特斯拉股票在1月的空倉規模減少58億美元，下降幅度創紀錄，但特斯拉股票仍有約140億美元空倉尚未平倉，是最被沽空美國上市公司，蘋果和微軟分列第二和第三。

雖然部分分析師提高了特斯拉的目標價，但其股價已遠高於很多分析師認為合適的水平。研究機構Bespoke Investment Group的數據顯示，截至周一，特斯拉股價較分析師給出的平均目標價高出約64%。截至周一，特斯拉今年迄今股價升幅達86%，跑贏標普500指數其他成分股、比特幣及黃金。持有特斯拉約五分之一流通股票的特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），今年以來身家上漲135億美元，總財富達410億美元，成為全球排名第22的富豪。

（綜合報道）

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