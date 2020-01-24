置富：籌備+WOO二期增值計劃

可供分派收入增至9.94億

趙宇指出，旗下商場有60%至70%租戶均銷售必需品，面對疫情造成的負面影響，抗跌力較強。置富去年下半年續租租金提升7.2%，有77%租戶續租，加上+WOO嘉湖一期完成翻新後租戶遷入，因此她對今年情况審慎樂觀。她認為，最近一、兩星期武漢肺炎疫情擴散，真正影響未全面反映，很視乎行業、營運而定，但是他們會與租戶保持接觸，看如何互惠及合作，及繼續進行評估。

她又說，+WOO一期進行物業提升已投資1.5億元，主要供零售、餐飲、家居用品及教育租戶，出租率逾96%，按資產增值計劃的投資回報率要達10%而言，翻新後的表現符合預期。至於+WOO二期的資產增值計劃則正籌備中，目前難言具體投資額，但是會針對消閒及娛樂為主。

在物色收購項目方面，趙宇稱，有留意到近期物業價格有回落，因此會物色收購良機，會先專注香港私人屋苑商場為主，但是留意到經濟下行，因此收購時會注重回報率及增長潛力。