港交所允發未審核業績 未劃一延期 業界轟無幫助

明報記者 馬迪帆

港交所表示，若公司有合乎匯報規則的初步業績，但未取得核數師同意，可刊發初步業績，此類情况下一般不會停牌。不過，現時多數公司估計連初步業績也難以備齊，港交所要求公司「盡做」，現有可匯報財務資料向其作出諮詢，港交所與證監會將於研究後作裁決。即使是「局部財報」，亦要求具有一定準確性及完備性，評估過程中將諮詢公司審計委員會意見。

據交易所數據顯示，至去年底港股共計有逾1200家內地上市公司，市值更佔到港股七成，大多於內地有人員及業務運行。內地多地現已設下嚴格出遊限制，同時不少本地核數師亦擔心北上核數健康風險，料受影響公司將不在少數。

逾1200家內地上市企 佔港股市值七成

新指引未有解決現有困局，反而引來業界憂慮，有專業人士認為做法對投資者、公司及會計界幫助均不大（見表）。遠景會計師事務所創辦人、香港會計師公會副會長林智遠表示，核數師對上市公司的業績有重要責任，新指引造成公司及核數師兩方互相「交波」，質疑為何不直接延期。

林智遠表示，面對未經審核的年報，即使由公司審計委員會委員「睇兩眼」也未必能有大幫助，而作為上市公司，會否願意冒風險直接發出未審核年報亦成問題。他表示，除核數師方面，公司自身現時要進行會議都面對諸多問題，但交易所指引未有對此全面考慮，更像是「照本宣科」。

憂「局部財報」未反映公司實况

上市公司商會總幹事黃明偉同樣表示，直接提交未經審核財務資料未必可取，若造成大量公司停牌，對小投資者亦有影響。他解釋，製作財報過程中，多項重要數據是由公司及核數師議定，若欠缺對財報影響極大。他表示，亦不理解公司如何能僅就「部分財務資料」作出匯報，未知是否能顯示公司真實情况。