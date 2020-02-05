康方再謀上市 申豁免披露上季績

維持大摩摩通任保薦人

康方去年12月首次遞表申請，不過早前因申請不符資格遭港交所發回。背後原因與多數「打回頭」公司類似，皆是公司招股書未能按規披露3年往績。根據交易所指引，年結後不久上市公司，若在最近財政年度結束後3個月內上市，可申請豁免。據指早前康方因計劃今年3月底後上市，因此不符資格未能獲豁免。

雖然有會計界人士表示，類似錯誤並非重大，但去年招股資料被發回的公司，短則上市時間表延後約2個月，長則半年仍未有音訊。去年12月初遞表內地影視股耳東影業、紡織股亞東集團，以及早在6月就已經交表的華軟集團，至今都未有再次遞表。

再度遞表的康方生物，主要研究腫瘤藥物，其中最快一種藥物AK105最快預期今年下半年就將提交新藥申請，中生製藥（1177）為其研發伙伴。另一種可治療子宮頸癌的藥物AK104則預期明年下半年提交新藥申請。公司現時並無藥物獲批進行商業化，亦未有通過產品銷售產生任何收入。

根據其更新後財務資料，截至去年9月30日，公司9個月內錄得虧損1.45億元人民幣，較同期虧損擴大七成。其中公司研發開支錄得2.05億元人民幣，較同期大增1.3倍。