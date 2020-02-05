巴曙松：疫情對經濟影響僅暫時

人行再放水5000億

巴曙松認為，短期來看疫情對餐飲、酒店、旅遊、航運等行業衝擊較大。但他相信，這次疫情對中國經濟的最大衝擊並非數字本身，而是心理恐慌的加劇蔓延，以及部分地方過於嚴厲的交通物流管制，因此穩定市場的核心是穩定對經濟後續增長的信心和政府治理能力的信心。

對此，巴曙松建議，經濟層面上要鼓勵除湖北以外地區在不導致疫情蔓延的前提下復工，逐步恢復物流；推出紓緩中小企方案，包括大幅減免稅負，降低社保費用，租金補貼與減免等。從市場層面上，他認為股市短期動盪難免，股指期貨、期權等衍生工具的順暢交易十分重要，可減少正股的沽壓。他亦警告，需要特別警惕孖展情况，節前兩市融資融券餘額已升至1.045萬億元（人民幣．下同），如果這些資金從股市撤離，加上公募基金普遍倉位較高，對市場衝擊將不小。

在岸人幣升返6算關

人行昨日繼續為市場注入流動性，進行5000億元逆回購操作，包括7天期3800億元及14天期1200億元，中標利率不變。兩日下來合共投放1.7萬億元。人民幣匯價轉強。

在岸人民幣（CNY）周一跌至7算後，昨日重回6算大關，一度高見6.9887，至昨晚報6.996，升近250點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣（CNH）早段一度升穿6.99，高見6.9877，升260點子。