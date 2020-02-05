騰訊升3% 今年以來大幅跑贏恒指

野村上調至440元 維持「買入」

野村昨日唱好騰訊，將其目標價從437元上調至440元，並維持「買入」評級。野村指，預計騰訊去年第四季收入將按年增長24%，至1050億元人民幣，較市場普遍預期的1040億元人民幣多1%，因此上調目標價。報告又提到，受惠社交媒體廣告強勁增長及媒體廣告的復蘇，預計集團季度廣告業務收入將按年增加26%。另外，由於內地政府推遲開學時間，手遊用戶參與度在今年首季將持續上升。

「ATM」帶動科技板塊昨日普遍上升（見表），阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別升4%及1.51%；金山軟件（3888）勁升11.39%，眾安（6060）及阿里健康（0241）均升逾7%；內地消費股亦錄得反彈，飲食股九毛九（9922）升5.1%，海底撈（6862）升4.63%，體育用品股安踏體育（2020）及李寧（2331）均升約3.8%。

交銀：疫症爆發下 必需消費品增加

交銀國際發表報告指，消費股目前撈底尚早，但根據當年SARS經驗，必需消費品比非必需消費品更具防禦力，而疫症爆發下必需消費品的需求將隨着民眾在家時間而增加，預計其估值溢價將會擴大。

該行又指出，春節期間不少餐廳、購物中心及旅遊業基本停業，當中九毛九及海底撈已分別關閉112家及550家分店，但消費者可能轉向在線購買，料超市、必需品及外賣送餐服務銷售強勁。