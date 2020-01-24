市况急轉 1月MPF人均蝕3877元

中國股票重災 跌近8%

理柏強積金數據顯示，中國股票及香港股票基金為重災區，分別下跌7.83%及6.47%，當中以東亞「中國追蹤指數基金」及滙豐恒生的「中國企業指數基金」表現最差，單月回報率跌逾8%，它們都是追蹤國指的基金，上月國指累跌8.31%；永明港股基金及滙豐恒生的中港股票基金則跌少於6%，跑贏恒指，它們都是主動管理的基金。

其次，大中華股票基金及亞太區（日本除外）股票基金平均跌逾4%，環球股票基金平均跌2.49%。股票當中僅美股基金平均錄得正回報，期內升0.6%。萬全旗下「美國股票基金」月內回報升3.77%，為逾400隻強積金基金中表現最好。整體而言則以債券基金平均表現較好，環球債券平均升1.05%。

專家：市况視乎疫情能否受控

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強表示，受武漢肺炎影響，最近中港股市波動性較大，相信今年投資市場表現主要視乎疫情能否受控，又指中港股市近日雖曾出現反彈，但目前市况較敏感，將對股票基金造成影響，成員現時宜冷靜應對。

對於今年的強積金配置，他表示，債券錄正回報主要是由於低息因素影響，但認為未來息口下降的空間有限，建議個人風險承受能力較高的市民，可以考慮配置亞洲股票基金，認為當疫情得到解決時，亞洲股市將普遍受惠。