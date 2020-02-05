12月整體零售大跌近兩成

去年全年跌逾11%

政府發言人指出，零售業銷售在2019年12月繼續大幅下跌，反映本地社會事件對與消費及旅遊相關活動的衝擊仍然嚴重，第四季合計零售銷貨量按年下跌24.1%，是有紀錄以來最大的季度跌幅。發言人續指，最近新型冠狀病毒疫情的威脅，沉重打擊訪港旅遊業和本地消費氣氛，零售業經營環境變得更為惡劣，短期前景很視乎新型冠狀病毒疫情如何演變，政府會密切監察情况。

按零售類別分類計，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物去年12月零售銷售跌幅最大，按年下跌36.7%，藥物及化妝品按年亦下跌29.9%，百貨公司下跌25.3%，電器及其他未分類耐用消費品下跌17.4%。民生消費類就繼續錄得升幅，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升4%、新鮮蔬果升7.8%、其他未分類食品亦升2.6%。

總結全年，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的零售額按年累跌22.4%，藥物及化妝品亦跌13.2%。只有3類產品錄得升幅，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類按年升3.5%；新鮮蔬果按年升8.4%，燃料亦升3%。