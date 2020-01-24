新春零售料跌半 業界：超級寒冬 邱安儀：較SARS更嚴峻 憂爆結業裁員潮

明報記者 蕭嘉聰

謝邱安儀指出，零售行業自去年下半年受社會運動影響，經營變得困難，不過去年12月市况回暖，加上交通情况改善，令該月的零售銷售跌幅收窄至近兩成。今年1月初原先亦有些起色，不過香港爆發疫症後好景不常，即使是便利店、超市等商戶生意亦由升轉跌單位數，會員生意平均錄得三至五成跌幅。她續指，協會原先預料今年上半年將錄得10%至20%跌幅，但疫情爆發後，雖然未收集所有會員數據，但相信跌幅一定會更大，未來表現仍視乎疫情何時完結。

依賴內地客品牌重災

謝邱安儀續指，武漢肺炎較SARS更嚴峻，因為當時租金水平遠低於今天，生意大跌下令業界更難生存。有商戶反映，由於部分員工在農曆新年期間曾到訪內地，須家居隔離14天，人手不足下，2月及3月將會縮減營業時間，並會減少分店數目以控制成本。

謝邱安儀又表示，過去業主一直企硬未有減租，或只是減免商場關門當天的相關租金，現時業界面臨疫症、社會運動雙重打擊，更迫切希望可紓緩租金成本，冀業主取消固定租金，改為按營業額比例抽成「大家都好公平」，至少維持6個月。

盼業主暫按營業額收租

她指出，如果業主不能共渡時艱，業界會迎來更大的結業潮，無薪假、減薪甚少裁員的情况亦會大增。她坦言，商戶有部分店舖面對重大虧損，但由於租約未完無法結業，原先預計農曆新年後的結業潮，規模或會較預期更龐大，當中以中小型商戶情况最嚴峻。

化妝品業：首兩月料跌幅明顯

香港化妝品同業協會監事長何紹忠坦言，業界現時已甚少討論前景或者「可以捱幾耐」，反而關注口罩、酒精搓手液等防疫產品何時到貨，但出售此類產品是社會責任，毛利不多亦非長久之計，相信疫情影響下，1月及2月會出現更明顯跌幅，其他生意表現令人擔心，希望業主可在此時與商戶共渡時艱。