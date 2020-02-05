澳門關賭場半月 濠賭股急挫

賀一誠昨日作出批示，自今晨零時起關閉賭場、電影院、卡拉OK、酒吧、室內遊樂場等，停運15天。他昨午在記者會上明言，澳門不會封關，因為會令所有內地人及澳門人不可以進出。澳門政府會鼓勵全民強制戴口罩，現時當地有2000萬個口罩供應不成問題，政府已不惜代價，從歐洲、美國等地購買口罩空運到澳門。

澳門博彩（0880）聯席主席梁安琪接受電子傳媒查詢時指出，相信有關決定對業界前線員工是一個生命保障。副主席兼行政總裁蘇樹輝回覆本報時指出：「這是非常重大決定，之前未試過亦未聽過，今次採取果斷措施，健康最為重要，留得青山在，哪怕無柴燒」。面對疫情高峰可能遲至4月、5月才出現，他說公司已準備員工分批上班。現階段會照常向員工發薪，一旦事件拖長及變差，他不諱言要和政府討論如何應變，但是相信六大博企的財政實力可以應付。公司旗下酒店則如常運作，食肆則未必全開。

料六大博企需白付工資約40億

據估計，六大博彩企業平均每月向政府繳稅約100億元，向員工發薪達80億元，停運15日，政府將損失最少50億元稅收，博企要應付工資亦最少40億元。賀一誠昨日指出，連提供稅務優惠，預期今年會錄得財政赤字。

銀河娛樂（0027）則稱，暫停營運15日的措施預計將對行業以至澳門經濟帶來挑戰，但支持政府決定，並深信現時最重要是將疫情控制。永利澳門（1128）亦支持政府以公眾安全為最高優先考量而作出暫時關閉所有博彩區域的決定。

實德環球（0487）副主席馬浩文表示：「寧願事情快些解決，好過員工及遊客驚恐，為求大家安心，有需要落重藥」。在停業前，賭場營運未致酒店般慘淡，但是相比過往亦相差很遠。在未來兩周，公司會着手員工培訓、維修，及讓員工回家照顧子女。

瑞信：現時「撈底」言之過早

昨日眾濠賭股中，只有新濠國際（0200）微升，餘下皆跌（見表）。摩根士丹利直指，賭場暫時停業料對博彩公司的生意帶來負面影響及令首季博彩收入減少，亦因為營運商仍要應付固定成本開支致面對巨大損失，估計業界會有明顯的盈利預測下調。瑞信認為，今次暫停賭場營運會影響濠賭股較長時間，短期會為盈利下調帶來催化劑，現時難言是否「撈底」。