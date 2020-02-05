國泰將削九成內地航班 整體運力減三成 分析員料或再裁員

明報記者 葉子晴

集團在上月24日首先宣布停飛武漢至本月底，及後延長至3月底。隨着港府實施緊急級別應變措施，集團更進一步在上周二（28日）減少來往香港及中國內地航班五成的運力。根據集團公布的客、貨運資料顯示，2019年內地航線的收入乘客千米數（RPK，按每名付費乘客飛一千米計算）達82.16億，佔集團整體的RPK達6.1%，較2018年同期少1個百分點（見圖1）。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，受累於疫情持續下航班需求減少，國泰很有可能會裁員。她續指出，早前集團要求員工放無薪假，由此可見集團出現人手過剩，不過裁員幅度仍需視乎有多少員工寧願放無薪假及疫情持續的時間而定。

交銀國際：疫情打擊更甚社運

她同時表示，疫情對國泰的業務打擊更甚於去年下半年發生的社會運動，雖然目前就斷定集團2020年是否會錄得虧損仍然太早，但預料今年上半年的業續會比市場預期差。自疫情在上月初爆發以來，集團股價累計跌逾14%（見圖2）。尤璐雅預料，是次削三成可運載量的消息對股價的影響不會太大，因為市場對此已有心理準備。

職工盟：已知推非自願無薪假計劃

職工盟主席吳敏兒表示，暫時未聽聞過有裁員計劃，但知道國泰推出非自願無薪假計劃，並根據員工職級放一至兩周的無薪假。不過，她認為國泰應該盡早減少往返內地的航班以保障員工，更透露不少國泰港龍的前線員工近來都十分擔心會被傳染，部分亦有請病假。她相信，相關措施屬短期性質，未必會去到裁員的地步。

港航短期或削減人手

本地另一航空公司香港航空上周已發聲明稱，由於去年下半年訪港客跌，另加上現時新型冠狀病毒爆發影響，打擊港航業務及收入。港航預計持續疲弱的旅遊需求延續至今年第二季，並且復蘇將會十分緩慢，並正審視對機組人員和一般員工的需求，意味或會在短期內削減人手。

[武漢肺炎]