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馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：新型肺炎來襲 中國經濟「打噴嚏」？

【明報專訊】新型冠狀病毒引發的肺炎病患目前仍不斷增加，內地經濟或將面臨嚴峻考驗。

儘管疫情最嚴重的武漢市已封城，多地也都啟動了重大突發公共衛生事件一級「響應」，但疫情仍在持續擴散。截至2月2日午夜，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例17,205宗，死亡361宗。

當年SARS令GDP增速回落2百分點

因疫情嚴重，北京時間31日凌晨，世衛組織已將疫情宣布為「國際關注的突發衛生事件」。

「黑天鵝」此時飛出，對內地經濟或將造成不小影響。

2003年受SARS疫情衝擊，內地GDP增速從第一季度的11.1％直降到二季度的9.1％，住宿、餐飲、交通運輸、零售、旅遊等行業受衝擊尤甚。

此次新型肺炎疫情與當年SARS情况相似，且為防止人群大規模聚集，官方措施之嚴遠超當年，預計今年一二季度服務業將承受重壓。

據官方統計，2019年服務業增加值比上年增長6.9%，佔國內生產總值比重達53.9%，對經濟增長貢獻率接近60%，是內地經濟增長至關重要的穩定器。服務業「感冒」，中國經濟難免不「打噴嚏」。

還需注意到，2003年官方為受SARS影響的行業提供了定向財政支持，貨幣信貸政策也更為寬鬆，M2同比增速從2003年3月的18.5%升至5月的20%以上，8月進一步升至21.7%。但如今，考慮到防範系統財政金融風險的需要，貨幣政策大規模寬鬆可能不大，這也使內地經濟面臨更大考驗。

經濟衝擊料集中第一季

儘管短期內影響料將不小，但今年內地經濟表現依然可期。

與當年SARS相比，新型肺炎傳染性雖強，但致死率較低，且內地對此次疫情防控力度更強，出手更快。從2002年11月16日出現首個SARS病患，到2003年4月中共中央政治局會議「高度重視」，歷時5個月，此次疫情從12月8日首個病患出現，到1月20日政治局會議明確把疫情防控作為當前最重要工作來抓，不到一個半月。

在此情况下，疫情擴散程度、持續時間都將因此得到控制，對經濟的衝擊將大概率集中在第一季度。不少醫學專家近期也表示，確診病例現已進入高峰期，未來一段時間將逐漸穩定，疫情「拐點」或許正愈來愈近。

考慮到第一季度佔全年經濟運行比例歷來較低，2020年內地經濟仍然有望保持穩定增長。

[馮其十 神州新形勢]

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