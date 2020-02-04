雲海別墅洋房呎價3.14萬 貴絕馬鞍山

據成交紀錄冊顯示，上述雲海別墅買家採先住後付計劃，最長獲1830日、即約5年特長成交期，但若於720日成交可獲成交價3%回贈。雲海別墅去年底開售以來累售41幢洋房，佔項目洋房總數67幢逾六成，估計套現25億元。馬鞍山住宅之前最高成交價紀錄，同由雲海別墅所創，屋苑另一幢洋房於上月以逾1.15億元售出。新地同系南昌站匯璽III，本月首3日暫沽2伙開放戶，最新以680.06萬元售出8座45樓實用面積267方呎E室，實呎2.54萬元，2伙套現近1400萬元。另長實（1113）北角現樓維港頌，於上月撻大訂的1座21樓實用面積1503方呎A室，透過招標以5528萬元售出、實呎3.67萬元，買家獲120日成交期；上述單位原於2018年3月以5553.6萬元售出，買家上月撻大訂，料遭沒收15%訂金涉逾833萬元，意味新成交價賣平近26萬元或0.5%。

興勝創建（0896）深水埗WEST PARK，興勝項目管理董事周嘉峯指，因應武漢肺炎疫情，發展商要求所有人士進入物業前，須量度體溫和使用消毒酒精作消毒，並須佩戴口罩。另項目早前加價3%至5%之單位，周五進行次輪銷售賣10伙。

WEST PARK周五次輪開售10伙

另新盤市場錄得本月首宗撻訂，內房中冶（1618）青山公路青龍頭逸璟．龍灣，錄項目今年第4宗撻大訂，為1座7樓實用318方呎F室，原於去年4月以487.3萬元售出，買家其後已簽正式買賣合約，取消交易料遭沒收10%訂金涉約49萬元。逸璟．龍灣自2018年底開售至今累沽近80伙，同期亦累錄10宗撻大訂，佔售出單位比例約13%。