經濟

香港地產

逸瓏園特色戶 4年實蝕一成沽

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續擴散，整體二手交投步伐減慢，亦再有業主劈價蝕讓套現。其中，西貢逸瓏園最新錄得一宗花園特色戶減價成交，惟原業主持貨不足4年，實蝕約190萬元離場；同時，荃灣爵悅庭則有1房戶以低市價易手。

新界區接連有單位錄得低市價成交，中原副區域營業董事陳沛堯表示，西貢逸瓏園2座地下連花園特色戶，實用面積986方呎，屬3套房連儲物房及工人套房間隔，連825方呎花園，原業主需移民離港，將單位以2000萬元放售，其後減價300萬元或15％，並以1700萬元獲同區租客承接，實呎17,241元，成交價低市價一成。

原業主於2016年4月以1805萬元購入，持貨近4年，帳面蝕讓105萬元或6％，惟連同稅項及其他離費計，預計實蝕約190萬元或11％離場。

爵悅庭1房590萬沽 低市價近一成

與此同時，亦有部分業主寧願平賣止賺離場。

市場消息指，荃灣爵悅庭南爵軒中層H室成交，實用面積384方呎，屬1房間隔，原業主於春節前叫價650萬元放售，但近日見疫情蔓延，經議價後最終將單位劈價至590萬沽出，平均實呎15,365元，即劈價60萬元或9%，相關成交價比市價低約9%。新買家為外區用家，原業主2016年初以480萬元買入單位，持貨約4年，帳面仍獲利110萬元或23%。

未補價公屋居屋上月186宗升四成

另外，自新一批「白居二」於上月獲發購買證後，買家陸續入市，帶動未補價公居屋市場二手交投。

房委會最新公布的公屋及居屋第二市場成交紀錄，數據顯示，上月未補價公屋及居屋共錄186宗成交，較去年12月的133宗增加約40%。其中，港島區錄得17宗，佔整體約9％；九龍區錄得46宗，佔約25％；新界區則錄得123宗，佔66％。數據顯示，多區屋苑及屋邨中，以天水圍居屋天頌苑的成交量最高，錄得10宗成交，其次分別為同錄8宗的沙田愉翠苑及天水圍天富苑。

相關字詞﹕武漢肺炎 二手蝕讓 爵悅庭 逸瓏園

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