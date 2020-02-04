疫情加劇 吉野家擬連關兩店 都會駅店結業 灣仔舖擬棄租

明報記者 林尚民

上述結業的吉野家分店位於都會駅商場2樓04號舖，面積約千方呎，據本報記者現場視察，該舖已關門大吉，門外則貼上告示，通知客人該舖營業至剛過去周日晚上6時，客人可光顧位於將軍澳廣場或坑口站的分店。據資料顯示，吉野家早於2011年租用該舖，當時月租12.5萬元。

事實上，吉野家近月分店生意大受影響，即使繼續開業，店舖都用木板重重包圍。除今次結業的分店外，據代理資料顯示，吉野家現正租用位於灣仔道165至171號樂基中心地下A1號舖，亦正於市場放租，意味吉野家棄租機會大。該舖面積3129方呎，吉野家2010年起租用該舖，當時月租14萬元，2013年加租至15.4萬元。

吉野家：疫情持續 營業額受影響

對於踏入鼠年不久已有分店結業，吉野家透過公關回覆指出，因應市場不斷的改變，香港吉野家對分店網絡一直有進行檢討和對應策略，是次個別分店關門屬營運調整，該公司同時會物色其他合適的地點開設分店。吉野家又稱，近日因疫情持續，外出用膳的人流明顯減少，各分店的營業額當然有所影響；縱然面對營商環境困難，香港吉野家會積極面對挑戰，繼續為客人提供優質的食品及服務。

業界料結業潮將不分「藍」「黃」

另外，美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，去年下半年受社會事件影響，零售市道轉差，至今年初部分店主眼見政治事件淡化，期望春節後市况會有轉機，但現時爆發武漢肺炎，且殺入香港，估計未來數個月市况都不會好轉。據他了解，現時有不少店主計劃結業或縮減規模。黃又重申，現時已不是單純政治事件，而是涉及疫症，相信結業潮及裁員潮已不局限於「藍店」或「黃店」，並成大勢所趨。

春節前原有轉機 疫症爆發即「縮沙」

黃漢成又補充，在春節前其實有部分人士眼見政治事件有好轉，加上舖位租金已有一定跌幅，原計劃租舖，甚至已「傾到七七八八」，但疫症爆發，不少都已經「縮沙」。他又預期，單計今年上半年，舖位租金將會再下跌兩至三成，下半年則要視乎疫情發展，而該行原預計今年上半年舖租會下跌10至15％，全年則跌約8至10％。