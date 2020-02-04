經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：知名度愈高 愈要慎言

【明報專訊】有在內地開廠的老友在幾日前通知我，他以及開廠的朋友，將會改裝包裝部門為無塵廠房，做食品包裝的毋須改裝，將包裝技術製造三層口罩，估計很快就會有大量口罩供應，借我的facebook通知大家，老實說，我唔知道老友是不是跣我，或者，就算可以改裝機器以及廠房，但原材料不足，供應依然未能滿足市場，於是我話我的facebook很少人睇，就算我大聲疾呼也沒有用。

昨日早上，老友打電話到來埋怨我，佢話星期日睇到我facebook有一篇文章，有超過16萬個views，1700個回應，超過600個分享，點解我唔將口罩的事說出來。

百四萬人感染 萬四人死亡？

我話本來我想講，但我睇到回應中，有不少人引用港大細菌學專家袁國勇教授話，今次武漢肺炎有機會有140萬人受感染，1.4萬人死亡，這是很大數字，根據這個數字，政府絕對不可能不封關，但照現在來看，政府仍未打算封關，萬一政府不封關，受感染的人數只是一百幾十，而又沒有香港人受二次感染死亡，袁教授算不算是危言聳聽，要不要為他的言論負上責任，同樣情况，如果我話在短期內有大量口罩供應，但結果是更加緊張，我恐怕要負刑事責任，為了出位而惹上官司，我認為博唔過，老友明白。

老實說，我並不知道袁教授有沒有說過140萬人受感染，萬四人死亡，但在我facebook的回應中圖文並茂。

隨時需負刑任惹官司

不過，這也不肯定的真的，因為現在的P圖技術很成熟，我寫了出來，如果不是袁教授說的他一定會澄清，正如在中大維修費，我引用報章所說要14億元，段校長睇到立刻搵同事通知我話沒有這回事，真正的數字仍未估計得到，最後是7000萬元，只是報章報道的5%。最後，我們發覺先前所說的14億元是理大擴建費用，傳媒張冠李戴，說成是中大維修費，真相是要發掘出來的。在物業交易過程中，雙方不能夠發放假消息，不能夠話有其他人出價買樓或者賣樓，逼那些心大心細的人促成交易，過往亦有代理為此惹上官非，總之，知名度愈高，愈要慎言。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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