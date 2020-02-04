周顯：巿場無股可炒？

有一則新聞，說羅湖懲教所正在24小時趕工，製造口罩。我的疑問是：乜監犯可以24小時趕工的嗎？究竟是給OT錢，還是加送「皇家柴」（即香煙），抑或純粹是強迫？希望有人可給答案。

先前同朋友去東京，他介紹了一家Sushi M，吃的是新派壽司，廚師發辦包括了配酒：清酒、白酒、紅酒。不久前，在香港吃過一家隱世壽司店，在上環，也是配酒的。江戶前壽司本來只吃幾件，是工作後、回家前的小食，後來變成了12件，十幾年前的標配依然如此，很多香港土豪吃了，吓！乜無刺身嘅？而且還收到天價，無不媽媽聲離場。

後來進化了，先吃點刺身、熱吃，下半場才來壽司，效果好得多。現在的趨勢，則似乎是再加上wine pairing，好像食西餐般，究竟以後會不會成為潮流，就難說了。

高級壽司吧，當然要用檜木啦。Sushi M除了檜木外，還併以部分西式設計裝修，地方比普通壽司吧寬敞得多，似乎成本唔輕噃！地址：東京都港區南青山4-24-8 アットホームスクエア （Art Home Square）2F，電話：5456-0548

[周顯 投資二三事]