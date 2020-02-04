經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：科技股博反彈 進取小注吸金蝶

【明報專訊】恒指昨日升44點，收報26,356點，成交金額1366億元。A股復市大跌8%，但中央多舉措支持金融市場，包括12000億元人民幣天量逆回購兼下調利率，在憧憬中央加碼寬鬆政策下，下跌多時的港股先跌後升暫守26,000點。美股期貨反彈，金價也失去動力，外圍市况並不恐慌，外資也集中火力掃入中資科技股。

港股上周已復市，消化了疫情引發的沽盤，A股復市大跌影響有限，人行寬鬆舉動則刺激港股反彈，但買盤集中在科技股。騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）等都表現理想，憧憬寬鬆貨幣政策，內房股和物管股也回升。但整體指數表現一般，主要受到舊經濟和港資股拖累，後者更有不少股份破底，如領展（0823）、九倉置業（1997）、嘉里建設（0683）、恒地（0012）等，全市下跌股份數目接近1000隻。

買盤力量增強 本周應是反彈期

由高位大約29,000點到昨日低位約26,100點，恒指回調幅度已達10%，這已是2019年中美貿易談判兩度談崩後的急跌幅度，投資者開始覺得有一定值博率。以小時圖來看，恒指今次疫情跌浪一直沿着這小時線拾級而下，昨日低開高走後，一度從高位26,512點快速回吐達300點，但午後仍能再次回升，買盤力量和信心有所增強。現時20小時線處於26,452點，小時圖通道頂部則位於26,693點。本周應是大跌過後的反彈期，有力收復一些失地。

但疫情擴散速度和死亡數字升幅仍然較快。截至2月2日，全國死亡人數已達361人，已超過當年內地所公有的死亡數字。新增人數亦未有放緩，單日增加2829宗，全國確診個案17,205宗。單計湖北就新增2103宗，就算火神山及雷神山醫院齊落成，也只夠武漢一天的新增確診個案。更何况據財新在武漢的實地報道，官方的所謂確診個案其實只是真實情况的九牛一毛。在新增確診個案見頂之前，大市反彈力度仍有限，還是以短炒為主，走勢亦會很反覆，這也是資金只集中在科技股、醫藥股身上，對於估值已很低殘的舊經濟股仍有戒心的原因。

另一方面，當年SARS在醫療和衛生都處於較佳水平的香港，亦肆虐了整整10星期後，新增確診個案才回落至單位數字，現在新型冠狀病毒肺炎傳染力遠強於SARS，又於全國各地爆發，不少地區的醫療水平都頗落後，情况不易受到控制。繼湖北省的武漢和黃崗市後，浙江溫州市亦封城，若封城之舉陸續有來，疫情歷時以月計的話，中國經濟會有頗大麻煩。

北水回歸 金蝶短線具爆發力

現在心態還是短線博反彈為主，對象是強勢高啤打值科技股。正路穩健當然是騰訊、阿里、美團等，但昨日金蝶（0268）表現相當突出，市場炒作中央工作領導小組明確提出「支持遠程辦公」，以及企業會因疫情而將科技投資由傳統IT系統轉為雲計算系統。走勢上，金蝶昨出現破腳穿頭的利好形態，同時北水在去年第四季大舉減持後，1月中旬開始重新回流炒作，股價也即時有反應，短線具爆發力，進取者可小注。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

港去年GDP跌1.2% 略勝預期 瑞銀︰今年料示威疫症雙重打擊
港去年GDP跌1.2% 略勝預期 瑞銀︰今年料示威疫症雙重打擊
肺炎疫情打擊消費 首季經濟或再差
肺炎疫情打擊消費 首季經濟或再差
標普：中港經濟活動減弱 或打擊銀行信貸需求
標普：中港經濟活動減弱 或打擊銀行信貸需求
上證指復市急跌7.7% 外資大幅撈底
上證指復市急跌7.7% 外資大幅撈底
人行逆回購規模創新高 在岸人幣跌穿7算
人行逆回購規模創新高 在岸人幣跌穿7算
肺炎打擊生意 的士牌主減租1/4 司機開工率九成 好過SARS時六成
肺炎打擊生意 的士牌主減租1/4 司機開工率九成 好過SARS時六成
冠忠澄清 無停止運作打算
冠忠澄清 無停止運作打算
花旗照常營業 被批罔顧前線安全
花旗照常營業 被批罔顧前線安全
保聯︰旅遊保一般不保封關
保聯︰旅遊保一般不保封關
1月現樓按揭宗數3年新低
1月現樓按揭宗數3年新低
規模以上工業利潤12月跌6.3%
規模以上工業利潤12月跌6.3%
《王者榮耀》 1月收入創新高
《王者榮耀》 1月收入創新高
瑞銀：不排除2月澳門賭收跌逾五成
瑞銀：不排除2月澳門賭收跌逾五成
憂疫情打擊需求 油價1年低 美製造業反彈 道指早段升逾360點
憂疫情打擊需求 油價1年低 美製造業反彈 道指早段升逾360點
蘋果擬加速佈局印度市場
蘋果擬加速佈局印度市場
財團斥6.3億 買Forever 21
財團斥6.3億 買Forever 21
金曹：WARS入市時間與價位
金曹：WARS入市時間與價位
薛偉傑：疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口
薛偉傑：疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口
技術取勝：統一短線宜收復8.1元
技術取勝：統一短線宜收復8.1元
澳門再出招抗疫 物業按揭可還息唔還本
澳門再出招抗疫 物業按揭可還息唔還本
示威疫症夾擊 餐飲股業績「凍過水」
示威疫症夾擊 餐飲股業績「凍過水」
劉思明：疫情肆虐利物管長遠發展
劉思明：疫情肆虐利物管長遠發展
周顯：巿場無股可炒？
周顯：巿場無股可炒？
湯文亮：知名度愈高 愈要慎言
湯文亮：知名度愈高 愈要慎言
疫情加劇 吉野家擬連關兩店 都會駅店結業 灣仔舖擬棄租
疫情加劇 吉野家擬連關兩店 都會駅店結業 灣仔舖擬棄租
元氣棄租元朗舖 「辣媽」25.5萬接手承租
元氣棄租元朗舖 「辣媽」25.5萬接手承租
地產代理行3月累減120間
地產代理行3月累減120間
逸瓏園特色戶 4年實蝕一成沽
逸瓏園特色戶 4年實蝕一成沽
雲海別墅洋房呎價3.14萬 貴絕馬鞍山
雲海別墅洋房呎價3.14萬 貴絕馬鞍山
康城12期今截標 記者須戴口罩量體溫
康城12期今截標 記者須戴口罩量體溫
馮其十：新型肺炎來襲 中國經濟「打噴嚏」？
馮其十：新型肺炎來襲 中國經濟「打噴嚏」？