張兆聰：科技股博反彈 進取小注吸金蝶

港股上周已復市，消化了疫情引發的沽盤，A股復市大跌影響有限，人行寬鬆舉動則刺激港股反彈，但買盤集中在科技股。騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）等都表現理想，憧憬寬鬆貨幣政策，內房股和物管股也回升。但整體指數表現一般，主要受到舊經濟和港資股拖累，後者更有不少股份破底，如領展（0823）、九倉置業（1997）、嘉里建設（0683）、恒地（0012）等，全市下跌股份數目接近1000隻。

買盤力量增強 本周應是反彈期

由高位大約29,000點到昨日低位約26,100點，恒指回調幅度已達10%，這已是2019年中美貿易談判兩度談崩後的急跌幅度，投資者開始覺得有一定值博率。以小時圖來看，恒指今次疫情跌浪一直沿着這小時線拾級而下，昨日低開高走後，一度從高位26,512點快速回吐達300點，但午後仍能再次回升，買盤力量和信心有所增強。現時20小時線處於26,452點，小時圖通道頂部則位於26,693點。本周應是大跌過後的反彈期，有力收復一些失地。

但疫情擴散速度和死亡數字升幅仍然較快。截至2月2日，全國死亡人數已達361人，已超過當年內地所公有的死亡數字。新增人數亦未有放緩，單日增加2829宗，全國確診個案17,205宗。單計湖北就新增2103宗，就算火神山及雷神山醫院齊落成，也只夠武漢一天的新增確診個案。更何况據財新在武漢的實地報道，官方的所謂確診個案其實只是真實情况的九牛一毛。在新增確診個案見頂之前，大市反彈力度仍有限，還是以短炒為主，走勢亦會很反覆，這也是資金只集中在科技股、醫藥股身上，對於估值已很低殘的舊經濟股仍有戒心的原因。

另一方面，當年SARS在醫療和衛生都處於較佳水平的香港，亦肆虐了整整10星期後，新增確診個案才回落至單位數字，現在新型冠狀病毒肺炎傳染力遠強於SARS，又於全國各地爆發，不少地區的醫療水平都頗落後，情况不易受到控制。繼湖北省的武漢和黃崗市後，浙江溫州市亦封城，若封城之舉陸續有來，疫情歷時以月計的話，中國經濟會有頗大麻煩。

北水回歸 金蝶短線具爆發力

現在心態還是短線博反彈為主，對象是強勢高啤打值科技股。正路穩健當然是騰訊、阿里、美團等，但昨日金蝶（0268）表現相當突出，市場炒作中央工作領導小組明確提出「支持遠程辦公」，以及企業會因疫情而將科技投資由傳統IT系統轉為雲計算系統。走勢上，金蝶昨出現破腳穿頭的利好形態，同時北水在去年第四季大舉減持後，1月中旬開始重新回流炒作，股價也即時有反應，短線具爆發力，進取者可小注。

[張兆聰 還看今朝]