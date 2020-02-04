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經濟
2020年2月4日星期二
技術取勝
投資策略
港去年GDP跌1.2% 略勝預期 瑞銀︰今年料示威疫症雙重打擊
肺炎疫情打擊消費 首季經濟或再差
標普：中港經濟活動減弱 或打擊銀行信貸需求
上證指復市急跌7.7% 外資大幅撈底
人行逆回購規模創新高 在岸人幣跌穿7算
肺炎打擊生意 的士牌主減租1/4 司機開工率九成 好過SARS時六成
冠忠澄清 無停止運作打算
花旗照常營業 被批罔顧前線安全
保聯︰旅遊保一般不保封關
1月現樓按揭宗數3年新低
規模以上工業利潤12月跌6.3%
《王者榮耀》 1月收入創新高
瑞銀：不排除2月澳門賭收跌逾五成
憂疫情打擊需求 油價1年低 美製造業反彈 道指早段升逾360點
蘋果擬加速佈局印度市場
財團斥6.3億 買Forever 21
張兆聰：科技股博反彈 進取小注吸金蝶
金曹：WARS入市時間與價位
薛偉傑：疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口
技術取勝：統一短線宜收復8.1元
澳門再出招抗疫 物業按揭可還息唔還本
示威疫症夾擊 餐飲股業績「凍過水」
劉思明：疫情肆虐利物管長遠發展
周顯：巿場無股可炒？
湯文亮：知名度愈高 愈要慎言
疫情加劇 吉野家擬連關兩店 都會駅店結業 灣仔舖擬棄租
元氣棄租元朗舖 「辣媽」25.5萬接手承租
地產代理行3月累減120間
逸瓏園特色戶 4年實蝕一成沽
雲海別墅洋房呎價3.14萬 貴絕馬鞍山
康城12期今截標 記者須戴口罩量體溫
馮其十：新型肺炎來襲 中國經濟「打噴嚏」？
技術取勝：統一短線宜收復8.1元
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【明報專訊】蒙牛乳業28元不容有失（圖）
上海醫藥守50天線向好（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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