薛偉傑：疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口

內地公司復星國際（0656）早前動用其國際網絡，從日本、英國、德國、葡萄牙、印度等多國採購醫療物資，花了幾日也只找到33萬個口罩和27萬套防護服。其中900個口罩和1700件防護服還是靠其員工從日本扛回內地。董事長郭廣昌也忍不住慨嘆：「我終於理解什麼是戰略物資了。」

以往每逢有企業有意在香港設廠生產，不論是生產半導體晶片（漢鼎亞太1999年提出的「矽港」計劃）、組裝電動車，還是生產醫療設備或消耗品，港府官員的反應都是非常冷淡，予人「一盆冷水照頭淋」之感，令到有關企業意興闌珊。

既為經濟多元化 也為戰略民生安全

政務司長張建宗現在才臨急抱佛腳說，將會提供一切便利，協助港商回流香港設廠生產口罩，希望本地自力更生，不能完全倚賴入口。很多人質疑，這是否太遲？將來疫情過後，是否又會故態復萌，趕人回去內地設廠？

記者曾經訪問過使用「等離子殺菌技術」來推出空氣清新機的本地公司Hygeatec Company Limited（去年6月28日在「生意眼」版面刊出）。通俗來說，這是利用微形閃電效果來殺菌。其好處是能夠殺死細菌、真菌、病毒、致敏原等微生物，而且殺菌效能比紫外光強得多，亦不會好像光觸媒和銀離子技術般只能殺死塗層表面的細菌。而且，該公司也是小數咬緊牙關、堅持在港設廠的港商，在火炭設立了接近3000平方呎的小型廠房，僱用10多名工人組裝產品。

支持港設口罩廠 臨急抱佛腳

據悉，因為武漢肺炎疫情急轉直下，港鐵上月就緊急向該公司購入30多部可以移動的小型商用版空氣清新機（每部適用於1200平方呎以內的面積），放置在西九高鐵站的抵港體溫檢查及健康申報區以及紅磡站內。另外，深圳和武漢各有幾間專門收治肺炎病人的醫院，亦向該公司合共購入大約20部上述的小型商用版空氣清新機以及接近200部手提型號（每部有效範圍約相當於一張書枱）。這些訂單都已經趕在農曆新年前後全部交貨。

本來該公司是在1月29日才復工，有些員工還會再放一個星期長假。但考慮到疫情嚴峻，分銷商也賣清了存貨，該公司的員工同意提早在1月27日復工兼且將長假押後。而且，該公司還幾近全民皆兵，連寫字樓員工也輪流到工廠內幫手，每日開工10至12小時，以應付客戶訂單。

港產殺菌空氣清新機 送交廣州武漢醫院

該公司共同創辦人徐奕偉認為，武漢肺炎至少要幾個月後才消失或減退，所以他已有計劃，要在短期內將工廠的產能大幅提升2至3倍。方法包括：增聘8至10名工人，每星期7日都以兩班制運作；將庫存的零件和產品搬至其他貨倉，以在廠房內騰出空間，以及調整廠內設備的佈局。

「幸好我們堅持在香港組裝產品，過年前又向廣東的代工廠購入較多零件，現在才可以繼續生產。」他說。但香港現時庫存的零件只可以再生產100多部小型商用版及1000多部手提型號，之後就必須再從代工廠運來零件，包括最核心的殺菌管道。若要將殺菌管道轉移至在港生產，其廠房面積則要擴大很多，在政府不提供協助下很難成事。

明報記者 薛偉傑

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