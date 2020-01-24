金曹：WARS入市時間與價位

5月期結後 入市好機會

跟據2003年SARS爆發的經驗，恒生指數由2002年尾見頂回調，下跌了18.5%，經歷21個星期到4月見底。今次WARS傳播的速度比較快，但致命率約2%遠低於SARS的約10%，加上彭博社報道可能有特效藥對病情有幫助，所以悲觀跟SARS的走勢，恒指由1月約29,200點見頂的話，回調21個星期到6月初見底，即下跌18.5%到23,800點，或等待到5月期指結算後，症情受控就係入市的好機會。

筆者比較樂觀，假如在3月已見到新確診數字下跌，及有特效藥物出現的話，很可能提早在3月期指結算已有入市的機會。觀察期權莊家開出的引伸波幅由14急升到24之後不再拉升，推算1月重要的支持位28,200點，也是12月時期指轉倉的價值區失守之後，恒指有可能回調超過10%到25,400點，這變成是2月的支持位。2月期指轉倉價值區約27,200點，假如引伸波幅維持在24的話沒有再增加的話，恒指維持1個月正常1400至1800點波幅，那3月再跌到24,000點的支持力已很強大，如引伸波幅再升1點，預計此浪期指要再調低支持200點。樂觀整個調整不會多於2003年SARS的幅度，估計中國降息周期繼續，歐美日央行也會配合以寬鬆貨幣政策支持經濟。

2003年SARS期間，恒指在4月見底，之後的升幅不錯。2003年SARS之後全年大升34.9%。

匯控52.5元支持力強

跌市可在強力支持位Short Put / Long Call，匯控（0005）引伸波幅17，強力支持52.5元；阿里巴巴（9988）引伸波幅27.6，強力支持188元；騰訊（0700）引伸波幅28.2元，強力支持334元；吉利（0175）引伸波幅38.1，強力支持11元；銀娛（0027）引伸波幅40.2，強力支持45元。

現時全民抗疫，由於病毒只入侵病者喉嚨深處，病人需吸入一定分量病毒才能粘着喉嚨產生病變。希望大家做好個人保護，食維他命C，充足睡眠，保持喉嚨濕潤。避免感染最好方法是勤洗手，洗去接觸到的飛涎及不要用手接觸面部。香港可平安渡過2月的病發高峰期。

[金曹 期權制勝]