財團斥6.3億 買Forever 21

去年9月申請破產保護

Forever 21的門店主要向上述兩大商場營運商承租。Authentic Brands則獲得了一些破產的服裝及運動品牌許可權。去年下半年，Authentic Brands購入了老牌百貨店Barneys的品牌權利，計劃大展拳腳。根據特拉華州威明頓市的破產法院文件，Forever 21將尋求法院批准與上述財團的交易。上述財團的開價為最低保證價，其他潛在買家仍可在2月7日前為爭奪Forever 21資產而開價。若最終沒有其他競標者，將會由該財團勝出。倘最終由其他競標者勝出，它們將要替Forever 21支付超過460萬美元的分手費。

全球擁815家門店

在申請破產保護前，Forever 21在全球擁有815家門店。該品牌近期已關閉大量門店，以降低租金成本。《華爾街日報》引述知情人士稱，Forever 21創辦人、韓裔的張道元家族一直希望與私募股權公司合作競標。近年網購興起，令商場及實體零售店的客流量大減，Forever 21也面臨租金成本高企、債務負擔加重等問題。

（綜合報道）

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