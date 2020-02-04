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蘋果擬加速佈局印度市場

【明報專訊】路透社引述兩名消息人士稱，台灣製造商緯創資通計劃在印度南部的新廠房組裝iPhone的印刷電路板（PCBs），突顯蘋果有意擴大在印度市場的生產和銷售。緯創資通於2017年起在印度班加羅爾製造廉價iPhone SE，目前該公司還在當地組裝iPhone 6S和7。該公司未來將首次在印度組裝PCBs。這電子設備用於安插關鍵零件，例如處理器、記憶體和通訊晶片組等。當組裝完成，PCBs的價值相當於智能手機成本的一半。

緯創據報當地組裝iPhone部件

消息稱，緯創資通在班加羅爾附近的新廠房預計於4月投產，將生產iPhone 7和8，部分手機將會出口。據估計，新廠房每年能生產多達800萬部智能手機。緯創資通的競爭對手鴻海，去年開始在印度生產iPhone XR，並在當地組裝PCBs。在印度增加組裝PCBs，可減少蘋果向印度政府繳交的手機零件進口稅。印度將由4月起，對PCBs的進口關稅將由10％提升至20％。

蘋果仍在中國生產大部分iPhone，但目前逐漸擴大在其他國家的生產。蘋果的高端設備，對印度許多消費者來說價格太高。市場研究公司Counterpoint的數據顯示，iPhone出貨量僅佔印度市場的1%份額。印度手機仍主要依靠中國供應零件，例如電池、顯示屏幕、相機模塊和PCBs。若中國的疫情持續，有可能導致蘋果在印度的生產計劃推遲。

（綜合報道）

[國際金融]

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