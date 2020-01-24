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憂疫情打擊需求 油價1年低 美製造業反彈 道指早段升逾360點

【明報專訊】內地疫情恐影響原油需求，即使傳出油組領袖沙特阿拉伯欲擴大減產力度托市，仍無助油價反彈。布蘭特期油昨跌穿每桶56美元，低見55.42美元，紐約期油低見每桶50.16美元，兩者均是2019年1月以來低位。不過美國製造業活動在收縮5個月後，在1月出乎意料反彈。受惠於新訂單增多，美國1月ISM製造業指數為50.9，是去年7月以來最高。美股經歷上周五急挫後，昨早段大幅反彈。道指早段升逾360點， 標普500指數及納指各升逾1%。

瑞銀和摩通建議購入Nike，原因是疫情導致股價近期下滑，是難得的買入時機，Nike早段股價升逾4％。現貨金由近4周高位跌逾1%。英國首相約翰遜表示，不會接受歐盟標準作為與對方達成自由貿易協議的代價，英鎊兌美元昨挫1.4%。

油組計劃擴大減產

受疫情等因素影響，布蘭特原油價格在1月跌近12％，為2018年11月以來最大單月跌幅。紐約原油價格在1月跌15.6％，是自去年5月以來最大單月跌幅。油組本周二起舉行技術會議，評估疫情對油市的影響。消息指出，油組可能將3月的例會提前在2月舉行，屆時將商討延長減產或擴大減產。《華爾街日報》引述油組官員的消息表示，沙特有意領導成員國及盟友，在目前的減產基礎上，將每日產量進一步削減50萬桶，直至疫情結束。另一選項是沙特暫時將日產量進一步減少100萬桶。

IMF：疫情長遠影響 暫難評估

國際貨幣基金組織（IMF）警告，疫情可能導致全球經濟短期內增長放慢，生產和供應鏈出現混亂，並妨礙出行和旅遊，但長遠影響暫時未知，須評估疫情控制的效率。IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，2003年SARS期間經濟在短期內下降後出現反彈，當年環球增長僅下降0.1個百分點。然而，中國對環球經濟的作用比17年前大。當時中國GDP相當於全球的4％，現在相當於18％。IMF預計，今年環球經濟將增長3.3％，增長仍然低迷，呼籲環球央行今年保持寬鬆立場。2019年有49家央行減息，助環球GDP提升0.5個百分點。

波音：737 MAX復飛前不重啟生產

波音早前表示，旗下737 MAX客機在獲得監管機構核准復飛前，不會重啟MAX生產線。《華爾街日報》綜合多名經濟師的分析指出，波音MAX停產將導致美國首季GDP增長減少0.5個百分點。IHS Markit經濟師Joel Prakken預測，美國第一季GDP增長2%，MAX停產對經濟的影響比颶風吹襲更大。

此外，波音對手空巴與美國政府達成協議，同意由一名外部合規官員來監督其全球防務業務。這是空巴與美國、英國及法國檢方達成的36億歐元（約309億港元）和解協議的一部分。該協議將結束針對空巴的賄賂和違反出口管制指控。

（綜合報道）

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