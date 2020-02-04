經濟

瑞銀：不排除2月澳門賭收跌逾五成

【明報專訊】澳門上周六（1日）公布1月份博彩收入按年跌11.3%至22.126億元（澳門元，下同），大行瑞銀進一步估計，在內地訪澳旅客入境持續受限下，不排除2月份的博彩收入會按年大跌超過五成。

花旗及高盛更預期，受武漢肺炎疫情拖累，全年博彩收入會按年跌8%至9%。

儘管武漢肺炎疫情影響澳門賭收待進一步浮現，但是這無礙股價持續受壓多時的濠賭股昨日跟隨市况反彈，在六大賭牌公司之中，以銀河娛樂（0027）股價升幅最大，達到3.1%，重見53.1元。

濠賭股市值急瀉200億元

瑞銀明言，內地於1月底因應疫情，落實限制自由行簽注及團客訪澳，對澳門賭收的影響將延伸至2月份，賭收大跌超過50%並不為奇，預料疫症影響賭收長達數個月。因應濠賭股自1月17日起市值蒸發約200億美元，其認為目前是購買濠賭股的良好機會。

花旗則指出，其保守估計，上半年餘下時間日均賭收降至5.3億元，就算下半年賭收再推高，全年賭收仍有機會按年跌8%，比原先預期的2%為多。2月份的賭收會跌39%至只有155億元。

而高盛比花旗更悲觀，預期今年全年賭收會按年跌9%。全行業今年的除息稅、折舊及攤銷前盈利會跌14%。

澳門統計暨普查局公布最新數據顯示，2019年12月份參團旅客按年顯著減少41.8%至54.3萬人次，當中內地旅客佔41.6萬人次，按年跌44.4%；全年整體團客共833.3萬人次，內地客佔644萬人次，按年跌9.8%。

相關字詞﹕澳門統計暨普查局 高盛 銀河娛樂 花旗 瑞銀

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