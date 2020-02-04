經濟

規模以上工業利潤12月跌6.3%

【明報專訊】國家統計局公布，12月份全國規模以上工業企業利潤按年下跌6.3%，是11月份由負轉正按年升5.4%後再度錄得下跌。累計2019年全年，規模以上工業企業利潤按年跌3.3%。

1月財新PMI再跌見51.1

統計局工業司高級統計師朱虹解釋，去年利潤下滑主要因為受工業產品銷售增速回落及成本上升，令利潤空間有所收縮，其中又以鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業的利潤跌幅較顯著，分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合計影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降7.4個百分點。

另外，昨日公布的1月財新中國製造業採購經理人指數（財新PMI）錄得51.1，較上月下滑0.4個百分點，連續兩個月下降，為去年9月以來最低。其中新訂單指數連續3個月回落，但仍處於50以上的擴張區域。受外需拖累，1月新出口訂單指數結束連續3個月的擴張，跌至50以下的衰退區域，反映海外需求疲弱。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，2020年初中國經濟企穩回升的力度放緩，雖然企業信心受到中美簽署首階段協議的提振，但由於內外需改善有限，廠商對採購庫存及成品庫存更加審慎。後續中國經濟還將受到武漢肺炎疫情的影響，需要適當的逆周期政策予以支持。

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