1月現樓按揭宗數3年新低

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，農曆新年前發展商推出優惠吸引買家入市，刺激一手市場，因此「小陽春」提早出現。不過因按揭宗數有滯後效應，並非反映市場當下情緒。他表示，現樓按揭宗數主要反映一至兩個月前的成交，而視乎即供或建築期付款，樓花數據更有可能滯後數月至一年。

他表示，現時武漢肺炎疫情干擾環球及本地經濟，不少市民因憂慮疫情而減慢入市步伐，業主亦放緩開放單位參觀，影響樓市交投。他續指出，樓市氣氛觀望，預計今年首季一二手市場交投將維持淡靜，未來數月的現樓及樓花按揭宗數亦會受到影響。

中銀續膺按揭市場「一哥」

1月銀行按揭市佔率方面，仍屬中銀香港獨拔頭籌，維持現樓及樓花兩類按揭最大市場份額，分別佔24.8%及32.5%，但中銀現樓按揭市佔率按月曾跌1.4個百分點。另外匯豐市場份額於1月出現增長，現樓按揭市佔率按月增5個百分點，至16.8%，排名第二。樓花市佔率則為東亞銀行（0023）排名第二，佔14.4%。中小型銀行市場份額於1月維持高位，市佔率錄得46.6%，與去年12月持平。