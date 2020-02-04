保聯︰旅遊保一般不保封關

保聯又稱，假如受保人於旅遊期間在目的地不幸患上武漢肺炎，需要前往當地註冊醫院就醫，可得到海外醫療費用保障，如因此要更改行程，額外的住宿及交通費會有保障。

新型冠狀病毒疫情未見平息，保聯提醒，新型肺炎並非《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病，假如僱員在受僱期間染上新型肺炎，又符合條例所指的因工作、及由意外引致的身體受傷，僱員仍可根據這條例追討補償，但最終結果有待法庭判決。

在家工作索勞保 需證僱主疏忽

不少人選擇在家辦工以策安全，保聯指出，勞保是法定保險，倘僱員在受僱工作期間，因工遭遇意外以致傷亡， 該僱主須負起在《僱員補償條例》及普通法下的法律責任。保聯表示，如果僱員按僱主安排留家工作期間，滑倒受傷，僱員需要證明該受傷與其工作有關， 否則未必切合勞保保障範圍內。

而在普通法損害賠償，僱員要證明該意外是由僱主的疏忽引致，才可獲得賠償。

保聯重申，以上資訊僅供參考，因保單的實際保障範圍，需以個別保單的條款為實，投保人對自己的保單如有疑問，應直接向其保險中介人或保險公司查詢。