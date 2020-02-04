經濟

花旗照常營業 被批罔顧前線安全

【明報專訊】隨着武漢肺炎襲港，近日多家銀行已宣布暫停部分分行服務或更改營業時間，但花旗至今未有相關措施。就此有自稱花旗員工於網上發表公開信，批評該行「反應遲緩只關注業績」，未有為員工尤其是前線，提供及時的清晰防疫指引。

花旗：已實施一系列防疫措施

花旗銀行發言人昨日回應指，該行一向重視員工和客戶的健康，目前已經實施一系列的防疫措施，當中包括於各分行及辦公大樓提供口罩及潔手消毒用品，如消毒濕紙巾與噴霧；若工作性質許可，允許員工本周在家工作，同時減少部分分行員工編制及予員工彈性上班時間，以降低接觸風險。

該行又指出，現已暫停所有往返內地的工作安排，不過，該行堅持此刻不會關閉任何分行，重申有部分客戶仍需使用分行服務，而營業時間維持不變，以避免客戶於同一時段湧至銀行，增加員工的健康風險。

與此同時，近日信銀國際有員工發起聯署，要求銀行加強防疫措施。信銀國際回覆查詢時表示，該行於較早前已要求曾到內地旅遊或與當地人士有接觸的員工，自返港之日起需14天在家工作，有流感症狀及懷孕員工亦建議在家工作；現已加強全線分行及辦公室的清潔消毒工作，並準備口罩及消毒用品予員工。

而該行旗下10間分行，已由昨日起暫時停止服務至另行通知；並會大幅縮減辦公室工作的員工人數，或採取在家工作、彈性上班時間及輪班工作等安排。

創興加入縮營業時間行列

創興銀行（1111）昨日亦宣布，今日起縮短全線香港及澳門分行的營業時間，直至另行通知。周一至周五將縮短至上午9時半至下午3時半，周六則縮短至上午9時半至中午12時，但部份分行會於周六休息，包括佐敦、巧明街、九龍灣、瀝源邨及長發邨分行。

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