肺炎打擊生意 的士牌主減租1/4 司機開工率九成 好過SARS時六成

明報記者 葉子晴

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭昨接受本報查詢時表示，大部分車行都有提供減免，日更市區的士減租幅度約為100元左右，夜更的士就約為200元。他承認，因憂慮被傳染的風險，最近是少了的士司機開工，大約較平日少10%，但整體而言仍未有SARS時期「咁差」，因為SARS期間僅有六成司機開工。他相信，車行減租對業界有一定幫助，能幫補司機生計。

日更減50元至100元 夜更減200元

另外，新星的士同業聯會會長陳偉明昨日指出，據他了解全部市區的士都應該有獲得減租，相關措施為期半個月，日更的士減幅約50元至70元左右，新界的士減幅會較少，而夜更的士方面則會「減多少少」。他直言，有聽過小部分的士司機最近都無開工；即使有開工，生意亦屬一般，因為街上人流因停學、在家辦公等原因而相應減少。他表示，減租措施並非罕見，之前社會運動持續期間亦有部分車行提供減租，認為措施有助業界共渡時艱。

社運影響生意 現司機流失潮

根據運輸及房屋局的資料顯示，2018年持有有效的士駕駛執照人數達21.39萬人，較2017年同期減2.5%（見圖）。牌主減租亦非新鮮事，對上一次減租可追溯至去年10月底，當時有業界代表指出，因應反修例運動持續，嚴重影響的士司機生意，甚至有部分司機暫時離開的士業，出現司機流失潮，因此大部分牌主均有減租，不過減租幅度僅在一成半的水平。

在上月初，曾有的士團體指出，在社會事件影響下，的士業界普遍收入於高峰時段仍跌逾五成，雖然近來數月情况稍微好轉，但生意仍較以往減少約三成。