經濟

上證指復市急跌7.7% 外資大幅撈底

【明報專訊】中國股市昨日復市，人行在開市前夕預告投放1.2萬億元人民幣逆回購保持市場流動性，亦難阻A股在停市一周後補回跌幅，上證指昨日急跌7.72%，為2015年8月以來最大單日跌幅。主要A股指數分別跌6%至8%（見圖）。不過外資乘A股急跌大幅湧入，滬深股通共錄得淨流入181.91億元人民幣淨流入，分析認為內地放寬流動性和收緊沽貨規則托市，資金看好A股短線反彈或高於H股，因而進場，未必反映投資者已看好內地股市。

昨日內地股市低開後反彈乏力，上證指數收報2746點，大跌7.72%或229點，蒸發掉1月份的升幅。滬深300指數跌7.88%，深證指數報9779點，跌8.45%，創近兩個月低位。深圳創業板指數報1795點，跌6.85%。兩市成交跌至5194億元人民幣。港股的A股ETF上周累跌超過7%後，昨日繼續下挫，南方A50（2822）跌2.36%，每單位價格較資產淨值（NAV）折讓1.75%，華夏滬深300（3188）跌3.56%，南方中國業板（3147）跌1.15%，較每單位資產淨值分別折讓2.24%和2.83%。

恒生：料A股受惠國策 反彈勝H股

與此同時滬深通錄得約181.91億元人民幣淨流入，為歷來次多。中國平安（2318）A股錄得23.24億元人民幣淨流入，相反平保H股有5.56億元北水淨沽出。恒生私人銀行及信託服務主管陸庭龍表示，市場相信內地會以寬鬆貨幣政策應對疫症，除昨日1.2萬億元人民幣逆回購，預期日後會再降準和減息。股市若再大幅下跌，市場亦預期監管機構會以禁止沽空，或由「國家隊」資金進場托市。在政策預期下，投資者昨日沒有恐慌沽貨，另有資金認為A股受惠國家政策，短期反彈會比H股多，因此昨日有不少資金經滬深股通進入A股，但並不代表境外資金已開始看好內地股市。

恒指上周五夜期收市失守二萬六，不過昨日開市下挫123點後，見全日最低位26,146點，隨後急彈360點至26,513點，全日反覆向好，收報26,256點，升44點或0.17%，終止鼠年開局三連跌。國指收報10,268點，升0.27%，大市成交1366億元。石藥（1093）上升3.7%跑贏恒指，博彩股和手機設備股亦明顯反彈，銀河娛樂（0027）上升3.11%，金沙中國（1928）上升2.68%，瑞聲科技（2018）升2.33%。

第一上海：A股未屆止跌回升 港股續沉

第一上海首席策略師葉尚志表示，去年MSCI擴大納入A股，不少外資在2800點建倉，即使昨日上證跌穿2800點，外資未有沽貨反而大額買入，反映A股估值仍吸引，但武漢肺炎疫情是中短期焦點，不代表A股已可止跌回升。他認為港股正沉底，早前累跌不少的板塊雖然低位反彈，但回升後難免有回吐壓力。

上 / 下一篇新聞

港去年GDP跌1.2% 略勝預期 瑞銀︰今年料示威疫症雙重打擊
港去年GDP跌1.2% 略勝預期 瑞銀︰今年料示威疫症雙重打擊
肺炎疫情打擊消費 首季經濟或再差
肺炎疫情打擊消費 首季經濟或再差
標普：中港經濟活動減弱 或打擊銀行信貸需求
標普：中港經濟活動減弱 或打擊銀行信貸需求
人行逆回購規模創新高 在岸人幣跌穿7算
人行逆回購規模創新高 在岸人幣跌穿7算
肺炎打擊生意 的士牌主減租1/4 司機開工率九成 好過SARS時六成
肺炎打擊生意 的士牌主減租1/4 司機開工率九成 好過SARS時六成
冠忠澄清 無停止運作打算
冠忠澄清 無停止運作打算
花旗照常營業 被批罔顧前線安全
花旗照常營業 被批罔顧前線安全
保聯︰旅遊保一般不保封關
保聯︰旅遊保一般不保封關
1月現樓按揭宗數3年新低
1月現樓按揭宗數3年新低
規模以上工業利潤12月跌6.3%
規模以上工業利潤12月跌6.3%
《王者榮耀》 1月收入創新高
《王者榮耀》 1月收入創新高
瑞銀：不排除2月澳門賭收跌逾五成
瑞銀：不排除2月澳門賭收跌逾五成
憂疫情打擊需求 油價1年低 美製造業反彈 道指早段升逾360點
憂疫情打擊需求 油價1年低 美製造業反彈 道指早段升逾360點
蘋果擬加速佈局印度市場
蘋果擬加速佈局印度市場
財團斥6.3億 買Forever 21
財團斥6.3億 買Forever 21
張兆聰：科技股博反彈 進取小注吸金蝶
張兆聰：科技股博反彈 進取小注吸金蝶
金曹：WARS入市時間與價位
金曹：WARS入市時間與價位
薛偉傑：疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口
薛偉傑：疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口
技術取勝：統一短線宜收復8.1元
技術取勝：統一短線宜收復8.1元
澳門再出招抗疫 物業按揭可還息唔還本
澳門再出招抗疫 物業按揭可還息唔還本
示威疫症夾擊 餐飲股業績「凍過水」
示威疫症夾擊 餐飲股業績「凍過水」
劉思明：疫情肆虐利物管長遠發展
劉思明：疫情肆虐利物管長遠發展
周顯：巿場無股可炒？
周顯：巿場無股可炒？
湯文亮：知名度愈高 愈要慎言
湯文亮：知名度愈高 愈要慎言
疫情加劇 吉野家擬連關兩店 都會駅店結業 灣仔舖擬棄租
疫情加劇 吉野家擬連關兩店 都會駅店結業 灣仔舖擬棄租
元氣棄租元朗舖 「辣媽」25.5萬接手承租
元氣棄租元朗舖 「辣媽」25.5萬接手承租
地產代理行3月累減120間
地產代理行3月累減120間
逸瓏園特色戶 4年實蝕一成沽
逸瓏園特色戶 4年實蝕一成沽
雲海別墅洋房呎價3.14萬 貴絕馬鞍山
雲海別墅洋房呎價3.14萬 貴絕馬鞍山
康城12期今截標 記者須戴口罩量體溫
康城12期今截標 記者須戴口罩量體溫
馮其十：新型肺炎來襲 中國經濟「打噴嚏」？
馮其十：新型肺炎來襲 中國經濟「打噴嚏」？