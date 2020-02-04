上證指復市急跌7.7% 外資大幅撈底

昨日內地股市低開後反彈乏力，上證指數收報2746點，大跌7.72%或229點，蒸發掉1月份的升幅。滬深300指數跌7.88%，深證指數報9779點，跌8.45%，創近兩個月低位。深圳創業板指數報1795點，跌6.85%。兩市成交跌至5194億元人民幣。港股的A股ETF上周累跌超過7%後，昨日繼續下挫，南方A50（2822）跌2.36%，每單位價格較資產淨值（NAV）折讓1.75%，華夏滬深300（3188）跌3.56%，南方中國業板（3147）跌1.15%，較每單位資產淨值分別折讓2.24%和2.83%。

恒生：料A股受惠國策 反彈勝H股

與此同時滬深通錄得約181.91億元人民幣淨流入，為歷來次多。中國平安（2318）A股錄得23.24億元人民幣淨流入，相反平保H股有5.56億元北水淨沽出。恒生私人銀行及信託服務主管陸庭龍表示，市場相信內地會以寬鬆貨幣政策應對疫症，除昨日1.2萬億元人民幣逆回購，預期日後會再降準和減息。股市若再大幅下跌，市場亦預期監管機構會以禁止沽空，或由「國家隊」資金進場托市。在政策預期下，投資者昨日沒有恐慌沽貨，另有資金認為A股受惠國家政策，短期反彈會比H股多，因此昨日有不少資金經滬深股通進入A股，但並不代表境外資金已開始看好內地股市。

恒指上周五夜期收市失守二萬六，不過昨日開市下挫123點後，見全日最低位26,146點，隨後急彈360點至26,513點，全日反覆向好，收報26,256點，升44點或0.17%，終止鼠年開局三連跌。國指收報10,268點，升0.27%，大市成交1366億元。石藥（1093）上升3.7%跑贏恒指，博彩股和手機設備股亦明顯反彈，銀河娛樂（0027）上升3.11%，金沙中國（1928）上升2.68%，瑞聲科技（2018）升2.33%。

第一上海：A股未屆止跌回升 港股續沉

第一上海首席策略師葉尚志表示，去年MSCI擴大納入A股，不少外資在2800點建倉，即使昨日上證跌穿2800點，外資未有沽貨反而大額買入，反映A股估值仍吸引，但武漢肺炎疫情是中短期焦點，不代表A股已可止跌回升。他認為港股正沉底，早前累跌不少的板塊雖然低位反彈，但回升後難免有回吐壓力。