經濟

肺炎疫情打擊消費 首季經濟或再差

【明報專訊】本港第四季GDP並未如第三季般急速惡化，主要原因是本地消費為主的私人消費開支沒有想像中進一步倒退，第四季按年跌3%，跌幅低於第三季。將於今日公布的12月份本港零售數據，市場預期按年下跌22%，跌幅亦略低於10月及11月。

今公布12月本港零售數據 預期跌22%

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，市場原先估計，第四季經濟會受累於中美貿易戰及本港社會情况，但期內中美關係轉好，最終跌幅較預期小。不過，今年首季的表現無可避免會受武漢肺炎影響而更疲弱，除了因為旅遊業相關的服務輸出在疫情下只會更加差之外，私人消費也會遇冷。不過，考慮到現時本港失業率及其他金融等數據仍未顯著變壞，情况未至於會如2009年金融海嘯般，首季GDP一下子大跌至7.8%。

麥萃才：失業率最多或升至4%

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指出，去年下半年的反修例風波影響到香港的旅遊及相關行業，而武漢肺炎疫情最打擊的也是旅遊等行業，令這些行業前景雪上加霜。不過，作為經濟支柱的金融業目前仍相當穩健，網上交易在疫情下仍可照常運作，這一定程度上為香港經濟給予了支持。現時要注意是疫情持續多久，受影響行業會否短時間內出現結業或裁員潮，令失業率推高，但他認為，現時香港受影響行業沒有2003年廣泛，失業率不會升至當年8.5%的高位，最多可能是4%，只要失業率不高企，私人消費影響仍然有限。

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