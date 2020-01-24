經濟

港去年GDP跌1.2% 略勝預期 瑞銀︰今年料示威疫症雙重打擊

【明報專訊】政府統計處昨日公布2019年第四季及2019年全年的本地生產總值預估數字。在反修例風波持續之下，本港第四季GDP按年跌2.9%，只較第三季的跌2.8%略有增加，更比港大預計的下跌3.3%為佳，當中本地私人消費表現更比第三季跌幅收窄；按季計算，第四季GDP跌0.4%，連續第三季下跌，但跌幅小於第三季按季的3%。全年計，本港GDP按年跌1.2%，與市場及政府預計的1.3%相符，是自2009年以來首次錄得年度跌幅（見圖）。

服務輸出第四季跌幅擴大至25%

細項當中，私人消費開支於第四季按年跌3%，較第三季跌3.3%有所收窄；政府消費開支微增至6%而固定資本形成總額跌幅擴大至16.2%。貨物出口在基數效應下從第三季的跌6.9%收窄至第四季跌2.6%，但包含了旅遊、運輸及金融的服務輸出，跌幅從14.4%擴大至第四季的25%。累計全年，固定資本形成總額及服務輸出分別跌12.2%及10.4%，不過佔GDP比例近七成的私人消費開支，全年只跌1.1%，在眾細項中跌幅最低。

政府發言人：社運打擊消費旅遊

政府發言人表示，本港經濟增長連續兩季錄得按年跌幅，第四季期間社會事件進一步打擊經濟氣氛和消費與旅遊相關活動。整體貨物出口雖然基數低而跌幅略收窄，但繼續下跌趨勢。訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出跌幅顯著擴大。展望2020年，香港前景仍有高度不確定性，包括來自環球經濟復蘇步伐、中美關係及本地社會事件。此外，武漢肺炎疫情可能會進一步拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關活動，甚至影響一些亞洲經濟體的經濟表現。

政府對今年經濟預測要到2月26日連同最新財年《財政預算案》一起公布。不過昨日，瑞銀於不足半個月內第二度下調本港經濟增長預測，由預計2020年全年跌0.5%，下調至跌1.8%。

瑞銀指港經濟今年或跌逾3%

瑞銀以「雙重打擊」為題，指香港去年受本地事件影響後，今年武漢肺炎疫情急速發展，內地暫停審批港澳個人遊及旅行團，導致農曆新年經濟活動遠較預期差，本地消費及外出用膳亦因疫情顯著減少。訪港旅客人數按年挫81%，外圍經濟增長環境進一步削弱。該行預計，未來數月訪港旅客數目將按年跌逾90%，零售、酒店、餐飲及其他消費服務行業將最受打擊，失業率將逐步上升。

報告又指出，本港營商環境已在社會動盪下繃緊，失業率亦已在上升，加上疫情影響，香港將出現經濟螺旋下滑。若疫情延續至第二季及香港疫情升溫，香港經濟今年或下跌超過3%。

明報記者 陳子凌

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