明報記者 黃清瑤

在選擇強積金計劃時，Francis建議，成員應考慮距離退休仍有多長時間，再選擇適合自己的強積金投資計劃。他們對不同公司在投資、費用、行政及服務教育四大方面作出調查，從而得出金、銀、銅三個評級表現。總觀市場，現時在香港有一半計劃僅獲得銅級評級，三成獲銀級評級，其餘兩成獲金級最高級別評選。

投資評級取決四大方面

以富達退休集成信託為例，公司獲得金級評級，主要原因是投資方面的絕對回報表現、風險調整後回報表現卓越，而成員服務、訊息交流及教育表現亦表現卓越。另外無論在管理、行政效率及應用技術方面，表現評級最高。唯獨是管理費及基金開支比率競爭力屬於良好水平。

其他獎項方面，公司已經連續五年獲得金級評級、最佳應用技術、債券基金類別中亦錄得最高的10年期風險調整後回報表現。報告亦列明，不同年齡、可承受不同風險人士可供選擇的成員計劃。以較年輕並可承受高風險的成員為例，報告建議可以選擇富達香港盈富基金、亞太股票基金、富達混合資產基金等等，組合一個風險均衡的投資部署計劃。

另外，又以宏利環球精選強積金計劃為例，該計劃僅獲得銀級評價。該公司在僱主服務、信息交流及應用技術方面獲得卓越表現。不過投資表現、基金開支比率及管理費等只獲得平均水平，甚至低於平均水平。

即使取得報告，是否一定要選擇金級評級的受託機構呢？ Francis表示，一些年長人士較少使用網絡檢視強積金表現。而市場上，一些機構投資表現卓越，但因為科技應用、行政效率未如理想而拉低評級。他建議，成員應仔細閱讀報告，再選擇適合自己的強積金計劃。資料顯示，坊間有270萬名活躍成員，但強積金戶口就有400萬個。「香港是一個特別的市場，經常會出現轉工的情况，以致強積金戶口遠高於活躍成員比率。」他認為，擁有兩個強積金戶口已屬上限，同時擁有五至六個戶口不但增加管理費及基金開支比率，亦難於打理。

遇跌市反應增加供款

他表示，大多香港人未必投資股票或擁有物業，但普遍人都擁有強積金戶口。但由於是長線投資，成員未必會密切留意。但總觀去年表現，人均強積金結餘已經達致歴只最高水平，今年市況波動，成員更加應每季檢視強積金戶口情况。

不少人於市况調整時會將資金投資到低風險產品，Francis表示，這不是最佳的投資方案。事實上，強積金有分散成本作用，遇上跌市更應多儲蓄或考慮自願性供款，會有趁低吸納的功效。

他又提醒，市場上有三萬多人銷售強積金，但取得證券及期貨事務監察委員會牌照的人只有300多人。強積金成員在選擇產品時，應自行了解，旁人的意見未必能盡信。

[退休綢繆]