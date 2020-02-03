經濟
二手放大鏡

香港地產

大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜

【明報專訊】武漢肺炎持續擴散，各區二手成交冰封，部分屋苑踏入鼠年後尚未開齋，大埔中心是其中之一。有代理指，肺炎疫情令社會氣氛緊張，市民減少外出亦令睇樓量及成交大減，僅得零星查詢，買家觀望疫情發展，預計短期內大埔中心交投依然淡靜。

明報記者 甘潔瑩

中原地產資深區域營業經理方翰達指，大埔中心今年1月共錄得4宗成交，平均實呎14725元，全為鼠年前成交，較上月全月錄得7宗、平均實呎15006元，成交量及做價分別按月下跌43%及1.9%，交投大跌與農曆新年將至有關。他續指，肺炎疫情影響準買家的入市意欲，但暫未有大埔中心大幅劈價求售個案，預計短期內屋苑成交量仍然淡靜。

天巒洋房2130萬沽 9年蝕逾千萬

受肺炎疫情持續影響下，樓市觀望氣氛濃厚，二手市場豬年歲晚不乏蝕讓個案。市場消息指，上水天巒有洋房以低於購入價沽出，原業主持貨9年，帳面蝕逾1100萬元離場。有關洋房為加倫大道單號屋，實用1588方呎，屬3房3套連儲物室間隔，附設1669方呎花園、657方呎天台，原業主最初叫價2280萬元，議價後以2130萬元成交，實呎13413元，呎價屬屋苑近月市價水平。原業主於2011年5月以3138萬元購入，持貨近9年，帳面蝕約1008萬元或32%，惟連同稅項及其他雜費計，實際料蝕逾1160萬元或約37%離場。

另主打「納米樓」的紅磡環海．東岸，於農曆新年前再錄一宗蝕讓個案。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，有關單位為1C座高層M室，屬實用312方呎1房戶，以592萬元獲自用買家承接，成交價略低市價約5%，實呎18974元。原業主為投資者，於2016年9月以589.2萬元購入，持貨約3年半，帳面僅獲利2.8萬元或0.5%，惟連同稅項及雜費，實蝕逾20萬元或3%離場。

昇悅居3房跌穿千萬近3年首見

此外，中原地產副區域營業經理許永生表示，荔枝角昇悅居錄得鼠年首宗成交，為8座低層G室，屬實用604方呎3房戶，原業主於去年12月放盤，當時叫價1200萬元，議價後以999萬元成交，減價201萬元或16.8%，實呎16540元，有關成交價料為屋苑2017年5月後3房單位首度跌穿1000萬元水平。原業主於2014年11月以657萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利342萬元或52%。

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
海底撈內地店延長停業
海底撈內地店延長停業
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
金子：疫症打擊 友邦沽17309
張兆聰：待中電被拋售吸納
張兆聰：待中電被拋售吸納
蔡金強：最黑暗之後
蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
謝偉銓：房屋基建須同步到位
謝偉銓：房屋基建須同步到位
沈永年：內地買車位須釐清產權
沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
劉思明：恒指再跌增反彈力
劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
周顯：港鐵可繞過立法會集資
周顯：港鐵可繞過立法會集資
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
王弼：長建長和暴跌不合理可買
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
李志成：SARS價難重現
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
雲海別墅享吐露港靚景
勿輕視積金公司評級
勿輕視積金公司評級