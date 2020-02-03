大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜

明報記者 甘潔瑩

中原地產資深區域營業經理方翰達指，大埔中心今年1月共錄得4宗成交，平均實呎14725元，全為鼠年前成交，較上月全月錄得7宗、平均實呎15006元，成交量及做價分別按月下跌43%及1.9%，交投大跌與農曆新年將至有關。他續指，肺炎疫情影響準買家的入市意欲，但暫未有大埔中心大幅劈價求售個案，預計短期內屋苑成交量仍然淡靜。

天巒洋房2130萬沽 9年蝕逾千萬

受肺炎疫情持續影響下，樓市觀望氣氛濃厚，二手市場豬年歲晚不乏蝕讓個案。市場消息指，上水天巒有洋房以低於購入價沽出，原業主持貨9年，帳面蝕逾1100萬元離場。有關洋房為加倫大道單號屋，實用1588方呎，屬3房3套連儲物室間隔，附設1669方呎花園、657方呎天台，原業主最初叫價2280萬元，議價後以2130萬元成交，實呎13413元，呎價屬屋苑近月市價水平。原業主於2011年5月以3138萬元購入，持貨近9年，帳面蝕約1008萬元或32%，惟連同稅項及其他雜費計，實際料蝕逾1160萬元或約37%離場。

另主打「納米樓」的紅磡環海．東岸，於農曆新年前再錄一宗蝕讓個案。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，有關單位為1C座高層M室，屬實用312方呎1房戶，以592萬元獲自用買家承接，成交價略低市價約5%，實呎18974元。原業主為投資者，於2016年9月以589.2萬元購入，持貨約3年半，帳面僅獲利2.8萬元或0.5%，惟連同稅項及雜費，實蝕逾20萬元或3%離場。

昇悅居3房跌穿千萬近3年首見

此外，中原地產副區域營業經理許永生表示，荔枝角昇悅居錄得鼠年首宗成交，為8座低層G室，屬實用604方呎3房戶，原業主於去年12月放盤，當時叫價1200萬元，議價後以999萬元成交，減價201萬元或16.8%，實呎16540元，有關成交價料為屋苑2017年5月後3房單位首度跌穿1000萬元水平。原業主於2014年11月以657萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利342萬元或52%。

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