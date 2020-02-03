雲海別墅享吐露港靚景

明報記者 周綺琪

攝影 劉焌陶

雲海系列坐落於馬鞍山耀沙路9號，項目共分兩期發展，第一期為分層單位，並於年初起陸續入伙。雲海同系列第二期為洋房別墅，合共提供67伙，其中位處前排的41座洋房可飽覽吐露港的開揚海景，而後排的26座別墅則享有內園景。第二期的單位中又以3房3套為主打，共有33伙，佔全期伙數近五成，實用面積介乎2146方呎至2191方呎。此外，每戶均設有兩個車位。

洋房實用面積2146呎起

發展商早前開放一個無間隔改動的芊雲徑7號別墅現樓示範單位予傳媒參觀。別墅屬上行式設計，樓高2層，實用面積2151方呎，採用3房3套間隔。客飯廳位處下層，屬長形開則，高樓底，空間感十足。另附連602方呎花園，空間闊落，加上附有BBQ燒烤設備，方便戶主招呼朋友到訪。下層另一邊為廚房，備有曲尺形工作枱，以及德國品牌Gaggenau電磁爐、酒櫃、西門子雪櫃、洗衣機等家電亦一應俱全。此外，廚房亦內藏獨立工作間連洗手間，可供戶主作工人房之用。值得留意的是，下層亦設有樓梯可直接通往車庫。

廚房配備德國品牌家電

上層為睡房區，其中主人套房外連65方呎露台，外望內園景觀；浴室則採用趟門設計，加上使用多塊大鏡，增加室內空間感；浴室內設有淋浴間和浴缸，亦用上雙面盆設計。至於另外兩間套房，開則四正，浴室同樣設有淋浴間，惟其中一間浴室沒有通風窗。天台佔地約672方呎，空間寬闊，與花園同樣附有BBQ設備；另天台亦可外望開揚景觀，除了屋苑內園景，亦可遠眺部分吐露港海景。

項目鄰近白石高爾夫球場，惟位處純住宅區，住戶若需添置日常生活用品，或需步行約10分鐘至港鐵烏溪沙站前往各區，亦可乘搭巴士或小巴前往馬鞍山市中心的大型商場購物。

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