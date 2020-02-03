意堤天池屋標售 3600萬破頂成交

另外，項目於周末亦分別以1076.6萬元及1583.1萬元，售出6座2樓E室及6座12樓B室兩個單位，按單位實用面積717方呎及821方呎計，呎價分別為15,015元及19,283元。

周末一手沽20伙

綜合市場消息，連同上述意堤錄得的3宗成交，剛過去周末一手市場錄得約20宗成交，較上周末的大年初一及初二的「零成交」，成交量明顯回穩。其中，長實（1113）和市建局合作發展的深水埗愛海頌，二日合共錄得6宗成交，佔整體成交量三成。

至於內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）首次在港合作發展的尚‧珒溋，亦於周末沽出4伙，其中3伙為同一組買家購入，單位分別為2座27樓D室、28樓D室及29樓D室，單位全屬實用面積557方呎的2房戶，單位價單售價介乎1706萬元至1744萬元，價單呎價均逾3萬元。此外，內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣亦沽出2伙。