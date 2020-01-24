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香港地產

五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推

【明報專訊】武漢肺炎疫情成當前全城焦點，有發展商部署將新盤於今年較後時間推出。五礦地產（0230）營銷及市務總監方俊接受專訪時稱，集團進軍香港住宅市場頭炮、單位總數約690伙的油塘崇信街項目，短期內將申請預售樓花，爭取第三季登場。方強調，雖然去年下半年起社會運動持續激化，近期亦爆發疫情，但香港經濟雄厚，市民對住屋實際需求仍大，待社會稍後重回正軌，發展商只要以貼市價搶灘，承接力不成問題。

涉約690伙 集團在港頭炮

對香港自去年起受中美貿易戰、反修例風波，以至近期受武漢肺炎疫情衝擊，方俊認為就業情况或趨惡劣是最大隱憂，但置業需求仍強勁，上月開售的天水圍新盤於短時間內售出700伙（指Wetland Seasons Park），證明購買力並無退卻。談及五礦地產在港未來的可持續發展，方俊透露除官地拍賣外，集團對併購舊樓、特別是市區港鐵沿線地段極感興趣，目前已就兩個中型市區地盤洽談至尾聲。

「香港Feel」設計 主打2至3房戶

至於集團旗下由4座組成的油塘崇信街項目，提供約690伙，標準戶型涵蓋開放式至4房，當中以實用約400至500方呎2房戶、實用約500至800方呎3房戶為主打，複式及特色大戶，實用約1600至2000方呎，部分天台附按摩池。方表示，屋苑布局座北向東南及西南，會盡量令多數單位享不同程度維港海景。

方俊表示:「集團不會建納米單位，即使是開放式戶，實用面積最細亦不少於230方呎，（面積）其實已等同坊間部分新盤的1房單位。」作為五礦攻港市場頭炮，方俊指油塘項目的設計絕對是「香港Feel」，物業外形以現代都會風格、玻璃幕牆為主體設計，同時會種植多款植物以優化空氣質素。

貼市價搶灘 「先求量後求價」

銷售部署方面，方俊指按地契要求，集團短期內交付項目一個提供約170個泊車位的公眾停車場後，將會就住宅部分申請預售樓花紙，擬6、7月公布物業命名，爭取最快第三季發售。他續指， 發展商現時都採取「先求量、後求價」的售樓策略，集團必定會以貼市價開盤。資料顯示，油塘區內近期新入伙的海傲灣，平均實呎約2.2萬元、個別單位實呎高見2.6萬元，市場相信將成為五礦新盤開價的主要參考對象。

明報記者 林可為

[發展商專訪]

相關字詞﹕方俊 海傲灣 先求量、後求價 油塘崇信街項目 五礦地產

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